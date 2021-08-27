【業績│內險股】平保：逐步出售北大方正醫療以外資產 華夏幸福投資或續減值

▲ 平保將剝離大部份北大方正資產

平保 （02318） 早前宣布斥最多507.5億元（人民幣，下同）收購重整後的北大方正集團資產，聯席首席執行官兼集團總經理謝永林表示，未來會保留醫療資產，其他業務會按步就班以市場化模式出售。

謝永林稱，相關收購的反壟斷審批於8月已完成。他強調，集團參與北大方正司法重整是因為看中其稀缺的醫療資源，故集團會保留這部份資產。根據公告，在醫療項目以外，平保同時會收購入北大方的金融板塊、信息技術板塊，以及教育板塊，涉及證券、期貨、基金、保險、智能製造、印刷出版、新聞傳媒、職業教育、非學歷職業培訓等業務。

平保投資內房華夏幸福失利，集團上半年就此作出359億元減值撥備。聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，撥備總額已佔對華夏投資的風險敞口60%以上。隨著相關資產重整持續，如果資產質素有好轉可能會有回撥，但亦不排除需要繼續就投資作減值。

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