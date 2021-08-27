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今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看）

股市 13:25 2021/08/27

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恒生指數中午收報25546點，升130點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介三生製藥 （01530） ，另亦會分析華潤電力 （00836） 、百度集團 （09888） 、國壽 （02628） 、碧桂園 （02007） 、騰訊 （00700） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
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21：06 - 港股開市前市況速報
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23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919） 、海豐國際 （01308）
42：29 -港股開市後市況速報
45：53 - 財經日誌提提你

欄名 : 石Sir午市閒談

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