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【工時996】最高人民法院列案例　裁定「996」違法

股市 13:23 2021/08/27

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【工時996】最高人民法院列案例　裁定「996」違法

內地互聯網企業「996（即朝9晚9，每周工作6天）」工作生態普遍，引發科企員工於2019年發起「996.ICU」項目，要求改善超時工作文化。事隔兩年，中國最高人民法院和人社部聯合發表相關案例，明確指出「996」違法。

最高人民法院、人力資源和社會保障部（人社部）兩部門聯合發布《勞動人事爭議典型案例（第二批）》，涉及10個案例。其中一宗案例中明確指出，「996」嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，相關公司工時制度應認定為無效。

中國共青團北京市委機關報《北京青年報》發表評論，兩大部門發布涉及「996」的典型案例，具有特殊意義，指「996」工作制不合法，員工以此為據維權，而發布該案例的目的也是提醒裁決機構依法辦案。

科企員工反抗「996」文化最早始於2019年社群GitHub發起「996.ICU」項目，解作「如果按996模式工作，那以後就要進ICU了」。阿里巴巴創辦人馬雲曾評論，若找到值得奮鬥的事情才需要「工作996」，「996是一種巨大的福氣」，引起更大爭議。

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記者：林淑如

港股 工作時數 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 最高人民法院 中國

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