【業績｜物流】嘉里物流盈利增2.15倍、派息增9成至0.211元　馬榮楷：料運費高企持續至明年首季（第二版）

▲ 【業績｜物流】嘉里物流盈利增2.15倍 派息增9成至0.211元

嘉里物流 （00636） 公布，上半年列帳盈利按年多2.15倍至33.8億元，撇除投資物業公允值變動和商譽減值影響，核心純利就增81%至15.3億元。嘉里物流上半年收入按年增加68%至367億元。

嘉里建設半年基礎溢利增1.1倍、中期息連特別息2.7元，可見【下一頁】

嘉里物流每股盈利1.87元，擬派中期息每股0.211元，按年增9成。因應順豐控股（深：002352）入股交易，公司年初已宣派7.28元特別股息，特別息預計9月14日除淨，10月5日派息。

全球運費仍會持續在高位 料明年次季才有改善

集團總裁馬榮楷表示，預計運費今年內仍然會維持在高位，因現時產生的世界運力問題，難以在短期內解決，或會持續至2022年第一季度。惟二月份內地農曆新年假期時，工廠暫停生產，或會出現空檔期，讓航班和運力有舒緩窗口。

他又指，空運運費雖然在過去幾個月有升有跌，但趨勢整體向上，船運公司運費亦是向上，下半年很難預計運費走勢，預計運費下調或在2022年第二季度才會發生。

未來業務主要增長仍在中國出口

馬榮楷稱，未來一段時間公司業務的主要增長點，仍在中國出口，去美洲歐洲大洋洲，目前中國生產貨物等待運出的庫存非常大，可能到年底也未必能清得完。

馬榮楷表示，公司與順豐整合的地區主要在大中華區以外，未有討論整合資產是否會放入順豐的物流資產投資信託基金中。

內地綜合物流業務分部溢利增82% 受惠製造業發展

以業務劃分，嘉里物流上半年綜合物流分部溢利佔12.9億元，增13%。公司指，主要受惠於大陸製造業蓬勃發展，內地綜合物流業務分部溢利增82%，香港、台灣分別增9%和5%，但亞洲其他地區疫情不穩，分部溢利跌12%。

嘉里物流國際貨運業務溢利大增2.8倍至14.4億元。嘉里物流指，主要受惠於消費模式轉變，以及中國大陸至全球各地的出口佔比甚高。

嘉里物流指，全球原材料、零件、設備以及涵蓋空運、海運、陸路及鐵路貨運的運輸成本在今年大幅上升，對進出口商均帶來沉重負擔，而堵塞和延誤情況預計在下半年難以改善。疫情完結遙遙無期，物流業將繼續擔任關鍵角色，支援全球製造及消費活動。

順豐控股年初宣布入股嘉里物流，公司表示，未來溢利將因應向嘉里控股出售香港貨倉及台灣業務而作出重大調整。

（第二版增加管理層回應）

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編輯：麥德銘

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