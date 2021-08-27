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喀布爾機場恐襲 逾百死150人傷（不斷更新）

環球政治 16:32 2021/08/27

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喀布爾機場附近區域遭遇連環襲擊，造成最少逾100人死亡，逾150人受傷。美軍確認，事件中有13名美軍死亡，另有18人受傷。恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）在其新聞網站宣布，承擔發動阿富汗首都喀布爾機場爆炸事件的責任。

（襲擊重點）

* 塔利班宣稱平民死亡人數為72人，有28名組織成員身亡。

* 美國中央司令部司令麥肯齊證實美軍有13人死亡、18人受傷。

* 麥肯齊警告，喀布爾機場附近區域仍存在極高恐襲風險。

喀布爾安全威脅未減 美軍警告隨時再有恐襲 【下一頁】

* 美國情報官員相信，喀布爾機場外的自殺式爆炸很大可能是「伊斯蘭國」在當地的分支ISIS-K發動。

承認恐襲喀布爾機場 ISIS-K何方神聖？ 【下一頁】

* 白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）已即時獲取簡報。

* 拜登其後發表講話，揚言要恐襲發動者付出代價。

拜登誓言報復恐襲 強調絕不原諒或忘記 【下一頁】

* 美國駐喀布爾大使館發出警告，指機場發生大爆炸及傳出槍聲，在當地的美國公民應立即離開喀布爾機場。

* 喀布爾機場外，鄰近Abbey Gate閘口及Baron Hotel兩處周四先後發生爆炸。

責任編輯：吳漢培

政治 恐襲 阿富汗 美國 美軍 機場 拜登

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