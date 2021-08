美撤離名單方便塔利班放行 國防部官員：恐變獵殺名單

美媒指美國政府在塔利班佔領喀布爾後,向塔利班提供撤離人員名單,讓他們能順利通過安全通道進入機場。美國總統拜登周四(26日)於記者會上承認,美方有可能向塔利班提供名單。

塔利班近日控制喀布爾機場一帶範圍。美國政治新聞網站Politico引述消息人士指,美國官員為安排撤離人員順利通過安全通道,向塔利班提供一份撤離名單,上面包括美國公民、持有綠卡者和曾與美國合作的阿富汗人的名字等資料。

Politico引述國防部官員甚至形容,美方將部分阿富汗人列入「獵殺名單」(kill list),做法令人震驚。拜登(Joe Biden)周四於記者會上表示,美方在部分情況下會與塔利班聯繫。

拜登引述例子稱,美方通常會用類似以下形式向塔利班提供資料:

這輛巴士載有X人,由以下這群人組成,我們希望你能讓那輛巴士或那群人通過。

(this bus is coming through with X number of people on it, made up of the following group of people. We want you to let that bus or that group through.)