美撤離名單方便塔利班放行 國防部官員：恐變獵殺名單

▲ 美國總統拜登周四（26日）承認，美方有可能向塔利班提供撤離名單。

美媒指美國政府在塔利班佔領喀布爾後，向塔利班提供撤離人員名單，讓他們能順利通過安全通道進入機場。美國總統拜登周四（26日）於記者會上承認，美方有可能向塔利班提供名單。

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塔利班近日控制喀布爾機場一帶範圍。美國政治新聞網站Politico引述消息人士指，美國官員為安排撤離人員順利通過安全通道，向塔利班提供一份撤離名單，上面包括美國公民、持有綠卡者和曾與美國合作的阿富汗人的名字等資料。

Politico引述國防部官員甚至形容，美方將部分阿富汗人列入「獵殺名單」（kill list），做法令人震驚。拜登（Joe Biden）周四於記者會上表示，美方在部分情況下會與塔利班聯繫。

拜登引述例子稱，美方通常會用類似以下形式向塔利班提供資料：

這輛巴士載有X人，由以下這群人組成，我們希望你能讓那輛巴士或那群人通過。 （this bus is coming through with X number of people on it, made up of the following group of people. We want you to let that bus or that group through.）

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拜登強調據他所知，名單内的撤離人員基本上都獲塔利班放行，可順利抵達機場。

但拜登稱他無法肯定是否確實存在一份名單。他表示可能有，但他完全不了解情況，稱這不代表名單不存在。

白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示，美方在少數情況下向塔利班提供資訊，而且他們向塔利班通報的人員都已經順利撤離阿富汗。

責任編輯：鄭錦玲