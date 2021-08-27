▲ 【新股IPO】茶百道傳擬來港上市 集資39億元

外電引述知情人士透露，中國茶飲連鎖商茶百道考慮香港上市，集資5億美元（約39億港元）。據悉，茶百道已向投行徵詢有關香港上市的建議，預計最早明年香港上市。

據公司官網，茶百道創立於2008年，目前在中國有超過3000家連鎖門店。

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編輯：吳敏芳

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