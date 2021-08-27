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【新股IPO】茶百道傳擬來港上市　集資39億元

股市 12:32 2021/08/27

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【新股IPO】茶百道傳擬來港上市　集資39億元

外電引述知情人士透露，中國茶飲連鎖商茶百道考慮香港上市，集資5億美元（約39億港元）。據悉，茶百道已向投行徵詢有關香港上市的建議，預計最早明年香港上市。

據公司官網，茶百道創立於2008年，目前在中國有超過3000家連鎖門店。

相關文章：【新股IPO】盈德氣體傳重返港股上市　傳集資77.6億、最快下月遞表

【新股IPO】據報最快明年來港上市集資39億元　蜜雪冰城：沒有明確上市計劃（第二版）

【新股IPO】內地TMT公司傾向境外上市　上半年逾八成集資額來自香港及海外

編輯：吳敏芳

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