【職位空缺】安老服務人手不足　「先聘用、後培訓」計劃於9月設照顧員及護理員招聘日

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據社會福利署統計，截至2021年7月31日，共37,277人在長期護理服務中央輪候冊內登記輪候各類型的資助長者住宿照顧服務，平均輪候時間為40個月。香港人口老化，宿位不足，從事安老服務的護理業僱員同樣供不應求。

政府的2020年施政報告提及，為鼓勵更多人投身護理業，僱員再培訓局設有「先聘用、後培訓」計劃。局方在計劃下委任培訓機構協助僱主先聘用護理員或照顧員，隨後培訓機構聯同僱主為僱員提供在職培訓。現於9月3日(星期五)、9月8日(星期三)及9月13日(星期一)，分別於石硤尾、沙田和秀茂坪設照顧員及護理員招聘日。

據勞工處互動就業服務網站顯示，是次計劃由「中高齡就業計劃」、「僱員再培訓局」聯同「香港基督教女青年會」、「嗇色園」合辦，提供合共17個照顧員或護理員職位空缺。並且毋須相關工作經驗或資歷，都可入行。

求職者在通過面試入職後，僱主會提供在職培訓，以及安排學員於有薪工作時間參加由僱員再培訓局統籌和「香港明愛」開辦的五項護理業技能提升課程。成功修畢課程的學員可就上述課程獲頒「資歷架構」認可的畢業證書。

香港基督教女青年會聘請照顧員，月薪10,875元或10,975元。每星期工作5天、每天工作6小時並包括30分鐘用膳時間，惟須輪班工作。嗇色園聘請的護理員月薪10,600元，而在完成試用期及成功修畢「計劃」下所有五項指定課程後，每月享有津貼438元。

入職條件方面，求職者須具備小學六年級或以上程度，能閱讀及書寫中文及操廣東話、未曾修讀護理相關課程及對長者有耐性及愛心，以及須於入職前提交有效的健康證明。

責任編輯：馬意文