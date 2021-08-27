【美股走勢】若落實縮減買債　美股要調整幾多？

全球央行年會舉行在即，市場盯緊聯儲局主席鮑威爾講話，會否落實縮減買債規模。如是，美股調整幅度有多大？港股又跟跌幾多？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）於《ET開市直擊》為你分析。（點擊收看／收聽↓）

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00：00 - 港股焦點速覽 盯緊儲局主席鮑威爾發言

01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況

02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

04：03 - 全球央行年會前 有何焦點要留意

06：52 - 若落實縮減買債 美股要調整幾多？

07：53 - 若美股真調整 最佳吸納位置在哪？

09：59 - 港股跟跌不跟升 尚有多少跌？

11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌 前景如何分析？

15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業 鋼鐵股可跟進？

17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？

21：06 - 港股開市前市況速報

22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）

23：49 - 美股台積電TSM加價 股價前景如何分析？

28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析

32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析

35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析

38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？

39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919）

42：29 -港股開市後市況速報