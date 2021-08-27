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【藍籌業績】中信股份半年多賺64%至442億元　中期息增5成至0.15元

股市 12:17 2021/08/27

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【藍籌業績】中信股份半年多賺64%至442億元　中期息增5成至0.15元

中信股份 （00267） 公布，上半年盈利按年增64%至441.75億元，每股盈利1.52元，中信股份擬派中期息每股0.15元，按年增50%。期內，中信股份收入增長增38%至3529億元。

以分部收入計，中信先進材料業務收入增66%至1425億元，為收入佔比最高業務，綜合金融服務收入增13%至1322億元，新消費收入跌7.1%至329億元，先進智造業務收入增6.97倍至231億元，新型城鎮化業務收入增54%至222億元。

以分部利潤計，綜合金融服務利潤貢獻增29%至415億元，而先進材料業務貢獻增2.6倍至145億元，新型城鎮化貢獻跌22%至33億元，新消費由去年虧損1400萬元轉為賺11.8億元，而先進智造貢獻增1.9倍至7.42億元。

相關文章：

【華融危機】華融料去年全年虧損1029億人幣　中信、國壽資管等五大戰略投資者入股（第三版）

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港股 業績公布 中信股份（00267）
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