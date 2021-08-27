【藍籌業績】中信股份半年多賺64%、中期息增5成至0.15元　首家公司獲受理金控申請

▲ 【藍籌業績】中信股份半年多賺64%至442億元 中期息增5成至0.15元

中信股份 （00267） 公布，上半年盈利按年增64%至441.75億元，每股盈利1.52元，中信股份擬派中期息每股0.15元，按年增50%。期內，中信股份收入增長增38%至3529億元。

以分部收入計，中信先進材料業務收入增66%至1425億元，為收入佔比最高業務，綜合金融服務收入增13%至1322億元，新消費收入跌7.1%至329億元，先進智造業務收入增6.97倍至231億元，新型城鎮化業務收入增54%至222億元。

以分部利潤計，綜合金融服務利潤貢獻增29%至415億元，而先進材料業務貢獻增2.6倍至145億元，新型城鎮化貢獻跌22%至33億元，新消費由去年虧損1400萬元轉為賺11.8億元，而先進智造貢獻增1.9倍至7.42億元。

信行上半年純利升13.7% 淨利差收窄16點子、不良貸款雙降，可見【下一頁】

因應內地金融監管機制，中信股份表示，向人行提交設立中信金控申請，在6月成為首家獲受理公司，集團正開展各項籌備工作。中信指，中信銀行半年多賺13.7%，不良貸款餘額及不良率「雙降」，而中信証券多賺37%，多項業務續居市場前列，中信信託、中信保誠盈利分別增88%和57%。

受惠大宗商品價格上升，中信先進材料業務盈利大增，公司指，中信澳礦有效作業率已達到同類礦山先進水平，產量提升。中信泰富特鋼、中信金屬貿易及投資業務兩者利潤大幅增，旗下艾芬豪剛果（金）銅礦項目提前投產。中信資源推動原油生產精細化管理和負債結構優化，期內實現扭虧為盈。

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