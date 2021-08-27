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【AR眼鏡】Facebook研究項目「Project Aria」終有消息！　智能眼鏡現身FCC文件

科技 14:00 2021/08/27

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據外電報道，Facebook預計在今年下旬推出的Facebook首款智能眼鏡，近日在美國聯邦通訊委員會（FCC）網站公布的文件中現身。

據指Facebook將推出硬件代號為「Gemini」的智能眼鏡，為該企去年公布的研究項目「Project Aria」提到AR穿戴裝置。還有其他配件包括專用連接線，磁吸固定的USB充電器，以及一張抹鏡布。不過報道又指，文件中的版本裝置應該還是針對Facebook內部測試使用為主，預期實際公售的版本會以不同形式呈現。

【AR眼鏡】搶先蘋果推出？三星Glasses Lite曝光　可用智能手錶操作

目前Facebook已經在2020年8月28日將測試版本送審檢驗，所以預期也準備讓此款穿戴裝置進入市場。

    點擊圖片放大

而根據有關文件顯示，該智能眼鏡的左鏡臂前上方是一個錄製按鈕，右鏡臂前下方是一個靜音開關，後方則包括電源按鍵，接近傳感器及狀態LED。

另據早前Facebook透露，該款智能眼鏡可依照用戶需求，配換合適度數的鏡片。規格方面，則採用高通（Qualcomm）芯片運作，同時也配備與Oculus Quest 2虛擬實境（VR）頭戴裝置相同的相機感應元件。

【人工智能】企業 AI 應用加速在即　善用部署方案免墮後

【智能裝置】德國半導體廠「英飛凌」推新款掃描儀　加快眼鏡、汽車AR應用

責任編輯：張寶燕

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