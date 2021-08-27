  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET午市精點】恒指徘徊十天線 曾升逾200點現收窄（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/27

分享：

全球央行年會舉行前，港股今早現反彈，恒生指數低開後掉頭倒升，早段曾升226點，高見25641點。小米 （01810） 隨外圍股價造好反彈，曾見25.15元；平保 （02318） 績後造好升逾2%，高見63.75元。網信辦就互聯網算法規定徵求意見稿，再度影響大市氣氛。中午恒指升幅收窄至130點，報25546點。港股後市如何，獨立股評人李偉傑為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3044091

Time code

00：06 - 港股市況速報
00：47 - 港股市況分析　成交額縮待外圍消息
03：05 - 股票分析：內險股績後造好 屬低位反彈
06：20 - 網信辦徵求監管互聯網算法規定 阿里巴巴 （09988） 升轉跌
09：00 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 績後向上 本地電商市場見頂？
11：16 - 股票推介：中芯國際 （00981） 待業績公布 國策支持
13：20 - 港股早市速報

＊＊＊

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫《ET開市直擊》- 鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919）
42：29 -港股開市後市況速報

欄名 : ET午市精點

最新專欄文章 更多

【ET午市精點】恒指急挫逾300點 小米、瑞聲績優均向下（附Time Code）
2021/08/26
【ET午市精點】恒指急挫逾300點 小米、瑞聲績優均向下（附Time Code）
【ET午市精點】恒指高開低走 科技股反彈乏力（附Time Code）
2021/08/25
【ET午市精點】恒指高開低走 科技股反彈乏力（附Time Code）
【ET午市精點】大市連彈兩日 恒指重上25500點（附Time Code）
2021/08/24
【ET午市精點】大市連彈兩日 恒指重上25500點（附Time Code）
【ET午市精點】恒指迎反彈逾400點 港交所升過6%（附Time Code）
2021/08/23
【ET午市精點】恒指迎反彈逾400點 港交所升過6%（附Time Code）
【ET午市精點】恒指挫逾700點見今年新低　李偉傑為你分析後市（附Time Code）
2021/08/20
【ET午市精點】恒指挫逾700點見今年新低　李偉傑為你分析後市（附Time Code）
港股 股票 指數 恒生指數 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）