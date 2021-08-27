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【ET午市精點】恒指徘徊十天線 曾升逾200點現收窄

股市 11:46 2021/08/27

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全球央行年會舉行前，港股今早現反彈，恒生指數低開後掉頭倒升，早段曾升226點，高見25641點。小米 （01810） 隨外圍股價造好反彈，曾見25.15元；平保 （02318） 造好升逾2%，高見63.75元。港股後市如何，獨立股評人李偉傑11時55於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3044091

【ET午市精點】恒指徘徊十天線 曾升逾200點現收窄

＊＊＊

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重溫《ET開市直擊》- 鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919）
42：29 -港股開市後市況速報

欄名 : ET午市精點

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