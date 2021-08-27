【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起

從電視劇《還珠格格》成名的內地演員趙薇突成為內地網絡封殺對象，內地社交平台周四（26日）晚廣傳，網路上與趙薇有關的影片也相繼被下線刪除，由趙薇主演的電視劇包括《還珠格格》、《京華煙雲》、《畫皮2》，都刪去趙薇名字。

官方目前未有提及趙薇相關案件，引發內地網民不同揣測，有傳趙薇被列「劣跡藝人」，有人指出早年捲入逃稅的范冰冰，在《還珠格格》演員名單未被除名，猜測趙薇或捲更嚴重風波，也有人重提趙薇與阿里巴巴創辦人馬雲的關係。

趙薇傳被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架，內地社交平台動向可見【下一頁】

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馬雲和趙薇丈夫黃有龍份屬好友，網絡常流傳三人在私人社交場合合照。

內地媒體《第一財經》形容趙薇這幾年在商圈可謂「風生水起」，重提趙薇投資唐德影視、萬家文化（後改稱洋源文化）等A股，也在2014年以31億元買入阿里影業 （01060） 19.3億股，當時為阿里影業第二大股東。

不過，趙薇早年捲入的證券監管事件，與馬雲或阿里巴巴沒有關係。上海交易所2018年因應趙薇與黃有龍等收購祥源文化時自身資金準備不足、資金來源存在極大不確定性，貿然籌劃收購事項，譴責趙薇等人，在5年內不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員。

趙薇事件定性未明，而早於今年4月趙薇投資的3家公司股權已被凍結，涉及金額為272.6萬元人民幣（人民幣，下同），包括北京普林賽斯文化傳播、龍旭新（北京）商貿、北京易聚創意科技，至今未清楚箇中原故。

馬雲自螞蟻集團上市失敗後作風低調，主要在慈善活動才現身。外界屢揣測不同監管調查對象是否與馬雲本人有關，包括近期「墮馬」受查的杭州市委書記周江勇，也指外界重提他在任期間，曾力挺馬雲阿里巴巴。

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