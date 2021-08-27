  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起

Hot Talk 11:53 2021/08/27

分享：

從電視劇《還珠格格》成名的內地演員趙薇突成為內地網絡封殺對象，內地社交平台周四（26日）晚廣傳，網路上與趙薇有關的影片也相繼被下線刪除，由趙薇主演的電視劇包括《還珠格格》、《京華煙雲》、《畫皮2》，都刪去趙薇名字。

官方目前未有提及趙薇相關案件，引發內地網民不同揣測，有傳趙薇被列「劣跡藝人」，有人指出早年捲入逃稅的范冰冰，在《還珠格格》演員名單未被除名，猜測趙薇或捲更嚴重風波，也有人重提趙薇與阿里巴巴創辦人馬雲的關係。

趙薇傳被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架，內地社交平台動向可見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

馬雲和趙薇丈夫黃有龍份屬好友，網絡常流傳三人在私人社交場合合照。

內地媒體《第一財經》形容趙薇這幾年在商圈可謂「風生水起」，重提趙薇投資唐德影視、萬家文化（後改稱洋源文化）等A股，也在2014年以31億元買入阿里影業 （01060） 19.3億股，當時為阿里影業第二大股東。

不過，趙薇早年捲入的證券監管事件，與馬雲或阿里巴巴沒有關係。上海交易所2018年因應趙薇與黃有龍等收購祥源文化時自身資金準備不足、資金來源存在極大不確定性，貿然籌劃收購事項，譴責趙薇等人，在5年內不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員。

趙薇事件定性未明，而早於今年4月趙薇投資的3家公司股權已被凍結，涉及金額為272.6萬元人民幣（人民幣，下同），包括北京普林賽斯文化傳播、龍旭新（北京）商貿、北京易聚創意科技，至今未清楚箇中原故。

馬雲自螞蟻集團上市失敗後作風低調，主要在慈善活動才現身。外界屢揣測不同監管調查對象是否與馬雲本人有關，包括近期「墮馬」受查的杭州市委書記周江勇，也指外界重提他在任期間，曾力挺馬雲阿里巴巴。

相關文章：

【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」

【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警

【福布斯慈善榜】馬雲32億捐贈登頂中國慈善榜 許家印退居第二、馬化騰第三

港股 A股 譴責 馬雲 趙薇 阿里影業（01060） 阿里巴巴 上海證券交易所 社交平台

下一篇文章

【ET午市精點】恒指徘徊十天線 曾升逾200點現收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）