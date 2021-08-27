承認恐襲喀布爾機場 ISIS-K何方神聖？

正當歐美多國加快阿富汗撤僑之際， 恐怖組織「伊斯蘭國」分支ISIS-K發動恐襲，造成多人死傷。ISIS-K突然出現，讓阿富汗再添混亂。據悉，ISIS-K成立於2015年，是阿富汗所有支持聖戰組織中最極端的，與塔利班有聯絡，但兩者間亦存有分歧。

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Q：ISIS-K的政治光譜？

A：ISIS-K全名應為「伊斯蘭國呼羅珊省分會」（Islamic State Khorasan Province，簡稱ISKP），活躍於阿富汗與巴基斯坦地區，是阿富汗所有聖戰組織中最極端和暴力的。ISIS-K成立於2015年1月，時值ISIS勢力在伊朗及敘利亞達至巔峰之際。組織成員從阿富汗及巴基斯坦是聖戰分子中招募而來，不少自認原本所屬組織不夠極端的塔利班成員叛逃加入。

Q：ISIS-K為何被認為是極端組織？

A：ISIS-K近年不少行為被外界視為嚴重暴行，包括襲擊女校、醫院等，有報道指組織甚至曾在醫院婦產科殺害孕婦及護士。與塔利班僅關注阿富汗局勢不同，ISIS-K隸屬「伊斯蘭國」（ISIS），旨在針對西方、國際及人道主義機構，會在地球上任何地方發動襲擊。

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Q：ISIS-K基地所在？

A：核心地區位於阿富汗東部的楠格哈爾省（Nangarhar），鄰近販毒及人口走私進出巴基斯坦的地方。組織最高峰時有約3,000名武裝分子，但其後與美軍、阿富汗安全部隊及塔利班武力衝突中，損失大量人員。

Q：ISIS-K與塔利班有關係？

A：兩者透過第3方武裝組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）有所交流，相關研究人員指「哈卡尼網絡」分別與ISIS-K及塔利班關係密切。現時負責喀布爾保安工作正是「哈卡尼網絡」首領哈利勒哈卡尼（Khalil Haqqani），其懸賞金為500萬美元（約3,900萬港元）。

亞太基金會（Asia Pacific Foundation）成員歌赫爾（Sajjan Gohel）指2019年至2021年間數宗重大襲擊中，背後涉及ISIS-K、「哈卡尼網絡」及其他巴基斯坦恐怖組織間合作。有報道指塔利班接管喀布爾後，從當地監獄釋放大量囚犯，當中包括「伊斯蘭國」及基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）武裝分子。

但ISIS-K現時與塔利班存在重大分歧，ISIS-K指摘後者放棄聖戰，及支持透過談判達成和解。塔利班領袖及西方情報機構皆認為，ISIS-K將對塔利班所組建的政府構成重大安全威脅。

責任編輯：李俊儀