【海上版Tesla】世界第一艘無人駕駛電貨船　延後一年終啟航

隨著無人駕駛電動汽車、飛機持續進軍市場，全球第一艘無人駕駛電動貨船亦將於今年底，在挪威正式啟航。據外電報道，該號稱「海上Tesla」（Tesla of the Seas）的無人駕駛電動貨船名為「Yara Birkeland」，早於2017年開始打造概念船隻，並預計去年底首航，惟因新冠疫情而延後一年。

該無人駕駛電動貨船隸屬於挪威公司Yara International，與科技公司Kongsberg Gruppen合作建造，可以在不需要船員駕駛，以及減少氮氧化物和二氧化碳的排放的情況下，將貨運從公路轉移到海上。該公司指，Yara Birkeland雖然並非全球第一艘無人駕駛船隻，但卻是全球第一艘全電動貨船。

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報道指，首航將由三個遙距控制中心負責監控，來往於挪威Heroya至Larvik兩個港口。貨船可承載103個貨櫃，最高時速為13節，所使用的是7MWh（每兆瓦時）電池，電池容量「約為一輛電動車的1,000倍」。未來在碼頭邊充電，再航行往來沿海的貨櫃港口，料每年可取代4萬趟的貨車貨運。

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不過該貨船要擴大應用的話，可能還需解決航程、航速，以及如何安全地透過遙距控制中心與繁忙的港口溝通等問題。

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責任編輯：張寶燕