英使館阿富汗警衛撤離失敗 塔利班獲個人資料恐報復

▲ 英方撤離阿富汗警衛的行動失敗

英國駐喀布爾大使館多名阿富汗警衛及家屬，周四（26日）原定乘坐巴士前往機場準備撤離，但未獲塔利班放行。機場其後發生炸彈襲擊造成多人傷亡，英方撤離阿富汗警衛的行動失敗，警衛的個人資料更落入塔利班手中恐遭報復。

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英國使館經跨國保安公司GardaWorld，聘用約200名阿富汗員工負責警衛工作。GardaWorld安排10輛巴士接送這批警衛及其家屬前往機場。

塔利班早前同意在喀布爾機場設立安全通道，車隊經安全通道抵達但未獲塔利班放行入機場。警衛及家屬由當地周四早上7點一直等候至下午6點。

他們等候期間，有名孕婦在其中一輛巴士上穿羊水準備分娩，要落車送往醫院。直至機場發生大爆炸及傳出槍戰，撤離行動被迫中止。

英國《衛報》引述一名於爆炸發生後逃離現場的警衛指，塔利班當時向天鳴槍示警，要求人們遠離機場。這名警衛逃跑約500米後，才找到車接載他回家。

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GardaWorld中東業務總裁韋斯特馬科特 （Oliver Westmacott）表示，他預計這批警衛及家屬將會被摧毀（will be devastated）。

這批警衛及家屬事前提交個人資料給塔利班，以便英方安排他們順利通過安全通道。有警衛表示塔利班現已掌握他們的個人資料，認為日常生活會大受限制。

英國外交部發言人表示，英方自塔利班佔領喀布爾以來，已協助超過1.22萬人撤離阿富汗。英方強調會盡其所能繼續履行義務，在安全局勢許可的情況下，安排英國國民和合資格阿富汗人撤離。

責任編輯：鄭錦玲