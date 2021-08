拜登誓言報復恐襲 強調絕不原諒或忘記

阿富汗首都喀布爾機場附近發生連環恐怖襲擊,釀成多人死亡,包括多名美軍陣亡。美國總統拜登隨後表明,定必會找出今次恐襲的主謀,並誓言必定報復。拜登同時承諾,會繼續撤走在當地的美國人,絕不會受恐怖份子阻嚇。

ISIS認自殺彈襲喀布爾機場 據報逾60死150傷 包括27美軍 【下一頁】

喀布爾機場周四(26日)先後發生炸彈襲擊後,拜登(Joe Biden)隨即在白宮戰情室(The Situation Room)與國家安全部門商討及了解情況。拜登在稍後的電視講話中,先讚揚在當地執行撤離行動的美軍不畏危險及無私,拯救他人生命,形容美軍是英雄。

然後,拜登話鋒一轉,向發動襲擊的恐怖份子或是有意打擊美國的人士表明,

「我們不會寬恕。我們不會忘記。我們會找到你,然後要你付出代價。」(We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.)