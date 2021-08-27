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拜登誓言報復恐襲 強調絕不原諒或忘記

環球政治 10:52 2021/08/27

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阿富汗首都喀布爾機場附近發生連環恐怖襲擊，釀成多人死亡，包括多名美軍陣亡。美國總統拜登隨後表明，定必會找出今次恐襲的主謀，並誓言必定報復。拜登同時承諾，會繼續撤走在當地的美國人，絕不會受恐怖份子阻嚇。

ISIS認自殺彈襲喀布爾機場 據報逾60死150傷 包括27美軍 【下一頁】

喀布爾機場周四（26日）先後發生炸彈襲擊後，拜登（Joe Biden）隨即在白宮戰情室（The Situation Room）與國家安全部門商討及了解情況。拜登在稍後的電視講話中，先讚揚在當地執行撤離行動的美軍不畏危險及無私，拯救他人生命，形容美軍是英雄。

然後，拜登話鋒一轉，向發動襲擊的恐怖份子或是有意打擊美國的人士表明，

「我們不會寬恕。我們不會忘記。我們會找到你，然後要你付出代價。」（We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.）

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阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑 【下一頁】

拜登表示已下令五角大樓制定戰略方案，全面打擊承認今次恐襲責任的恐怖組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）。拜登相信已有情報確定部分打擊對象，並表示不會採取大型軍事行動。另外，拜登亦重申，美國會繼續及完成撤離，絕對不會受恐怖份子威脅而影響。美國自8月14日起，已從阿富汗撤走逾9.5萬人。

責任編輯：吳漢培

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