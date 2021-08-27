中銀坐擁網絡優勢 提供全面「跨境理財通」服務

近年，粵港澳三地政府致力於加速大灣區的互聯互通發展。中銀集團就為灣區居民提供全面的「跨境理財通」服務，服務以客戶為中心，為灣區居民出行、生活、工作及置業提供更加快捷便利的優質服務。日前，中銀香港聯同香港經濟日報舉辦網上節目，為一眾客戶講解理財通帶來的新機遇。

「跨境理財通」是一項全新的互聯互通服務，讓粵港澳大灣區居民可以進行跨境投資大灣區內銀行銷售的合資格投資或理財産品。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，理財通能為灣區居民跨境投資理財提供了一個正式渠道，單個投資者投資額度為100萬元人民幣，便利灣區居民進行跨境投資，可以爲兩地居民實現自身多元化的資產配置需求。然而，理財通會根據購買人身份劃分爲「南向通」及「北向通」。

「南向通」申請者須符合戶籍和資產條件

劉賽麗簡介開戶資訊時表示，「南向通」申請者須擁內地大灣區9個城市戶籍或連續繳納社保或個人所得稅滿5年，並符合其他南向通投資者的資產要求；然而，「北向通」的申請者基本須為港澳居民，並持有有效回鄉證，申請人需要前往香港的銀行辦理資格核實以及開立滙款專戶，對於仍沒有內地帳戶的香港客戶，需要親身前往內地代銷銀行開立全新個人投資帳戶或在香港銀行見證開戶。

如本身已有大灣區銀行的個人人民幣帳戶，經內地代銷銀行都可以按客戶需求，指定該帳戶成為「北向通」投資帳戶。因應疫情持續，根據理財通最新徵求意見稿，香港客戶可以透過見證開戶的模式開辦理財通，無須親自穿梭兩地辦理。此外，內地合作銀行也可代理港澳銷售銀行見證開戶，助9個灣區城市的客戶以見證方式開立理財通南向通投資專戶。

「北向通」理財產品由內地代銷銀行推出

就理財通的產品方面，劉賽麗表示理財通開通有助實現環球資產配置。參考香港投資基金公會於2021年6月有關「跨境理財通計劃」調查報告，客戶期望南向通開通的前3大原因，主要是「多元投資組合」、「分散投資經驗」及「海外市場有更多投資機會」。隨着投資者累積經驗及機制發展日趨成熟，相信內地客戶更期待追求全球化和多元化投資組合做長期的資產配置。

劉賽麗指北向通的理財產品，由內地代銷銀行，推出符合内地指引合資格的投資理財產品，包括內地理財公司和內地代銷銀行評定為「一級」至「三級」風險的非保本淨值化理財產品，以及經內地公募基金管理人和內地代銷銀行評定為「R1」至「R3」風險的公開募集證券投資基金。然而，南向通的合資格理財產品，在起步階段主要包括存款、低至中風險和非複雜的債券，以及在香港註冊成立並經香港證監會認可的基金。

根據最新理財通徵求意見稿，理財通的「北向通」和「南向通」計劃各設1,500億元人民幣單邊總額度，以及100萬元人民幣個人額度。劉賽麗表示：「跨境理財通與其他互聯互通安排，如滬港通、深港通或香港離岸人民幣市場的發展經驗相似，相信監管機構在推進過程中，會不時重檢，包括額度使用的情況、風險管理、市場產品競爭力、當時的市場情況等，相信將來有調整的空間。」

1,000家營業網點 覆蓋粵港澳三地

為了迎接跨境理財通的開通，中銀香港已經從分行網絡、系統、產品及服務人員等各方面着手做好跨境理財通的相關準備工作。在服務網絡方面，中銀集團擁有獨特的優勢，其在粵港澳三地擁有超過1,000家的營業網點，有豐富的跨境業務經驗。加上中銀香港的電子渠道功能豐富，能涵蓋全方位的投資功能。

人手方面，中銀近期也在市場上積極招聘人才。另外，也透過不定期的人員交流計劃，讓員工可前往大灣區中國銀行的分行工作學習，以便他們實地瞭解當地的文化，加強服務客戶的能力；同樣，中銀也有不少來自內地母行的同事來中銀香港工作交流，收窄兩地文化差異，確保充分溝通，為客戶提供更優質貼心的跨境服務。

最後，劉賽麗總結：「中銀香港已積極做好準備，又在網絡覆蓋上擁有優勢，只待監管落實跨境理財通開通細則及時間表。」

(特約)