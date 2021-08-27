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【互聯網】中國網民規模達10.11億　上半年網上外賣、在線醫療用戶規模增逾10%

新經濟追蹤 10:16 2021/08/27

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中國網民規模達10.11億　上半年網上外賣、在線醫療用戶規模增逾10%

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2021年6月，中國網民規模達10.11億，對比去年底增長2175萬人，互聯網普及率達71.6%。在個人段，即時通信用戶規模增長乏力，微信全球月活躍賬戶今年首季度僅按年增長3.3%；QQ移動端月活躍賬戶數由2018年開始下滑，至今年第一季度已降至6.06億戶。

報告又指，中國網民的人均每周上網時長為26.9個小時，對比去年底增長0.7小時。當中，網上外賣、在線醫療以及在線辦公的用戶規模增長最為顯著，增長率在10%以上。在線旅行預訂、網絡購物的用戶規模較去年底分別增長7%和3.8%。

短視頻及直播方面，截至六月底，短視頻用戶規模達8.88億，對比去年底增長1440萬戶，佔網民整體的87.8%。網絡直播用戶規模達6.38億，按年增長7539萬；電商直播用戶規模為3.84億，按年增長7524萬；遊戲直播用戶規模為2.64億，按年減少452萬。

相關文章：【監管浪潮】中央財辦：整治互聯網非針對民營和外資　共同富裕非殺富濟貧、防福利主義陷阱

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