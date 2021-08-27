▲ 【恒大汽車】中策：適時考慮出售恒大汽車持股 恒大汽車升3成、7月至今帳面仍虧30億元

中策 （00235） 公佈中期業績，公司上半年由盈轉虧，錄得虧損1.97億元，去年同期賺5165萬元，收入按年增1.27倍至3.25億元，不派中期息。中策繼本周公布沽出恒大 （03333） 優先票據，折合虧損3402萬元，中策在業績報告指，上半年投資的恒大汽車股股票公允價減少1.74億元。

中策持有恒大汽車1.336億普通股股份，佔其已發行股份約1.37%。截至6月底，賬面值為38.6億元，佔集團總資產46.96%。

恒大汽車7月至今跌幅明顯，中策預告，以恒大汽車周四（26日）收市價5.18元計，持股只值6.92億元，較6月月底價值少82%或31.69億元。

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中策表示，集團自2015年3月開始投資恒大汽車，截至今年6月底，包括上半年未變現公允值虧損，集團在恒大的投資持有收益達36.41億元。換言之，即使以周四收市價計，中策持股至今尚未見紅。

中策指，視乎多項因素，包括恒大汽車發展業務發展及前景的公開可得資料、現行市場氣氛及市況，當公司認為合適時，將考慮出售其於恒大汽車上市股份之部分或全部投資。

不過，恒大汽車周五（27日）升3成，中策帳面虧損縮窄至約30億元。至11時04分，恒大汽車最新報6.75元，升30%，成交額達2.8億元。

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編輯﹕賴奕羚