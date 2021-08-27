【恒大汽車】中策﹕合適時間或考慮出售恒大汽車部分或全部投資

▲ 中策（00235）公佈中期業績。

中策 （00235） 公佈中期業績，公司上半年由盈轉虧，錄得虧損1.97億元，去年同期則錄得純利5165萬元，收入按年增1.27倍至3.25億元，與去年一樣，不派中期息。其中，中策上半年持有的上市股本證券組合的公允值淨減少，主要因中策上半年投資的恒大汽車 （00708） 之公允值減少1.74億元，而上一期間公允值則增加3.49億元。

據報中央要求以「市場化」方式處理恒大債務，詳見﹕【下一頁】

集團表示，留意到近期出現關於恒大汽車控股公司恒大集團的若干負面消息，以集團公告公佈日期（8月26日）恒大汽車收市價5.18元計算，集團現時於恒大汽車的投資價值為6.92億元，較集團在今年6月底的投資價值38.6億元大跌82%。

中策指，視乎多項因素，包括恒大汽車發展業務發展及前景的公開可得資料、現行市場氣氛及市況，當公司認為合適時，將考慮出售其於恒大汽車上市股份之部分或全部投資。

中策表示，集團自2015年3月開始投資恒大汽車，截至今年6月底，包括上半年未變現公允值虧損，集團在恒大的投資持有收益達36.41億元。集團持有恒大汽車1.336億普通股股份，佔其已發行股份約1.37%，賬面值為38.6億元，佔集團總資產46.96%。

恒大汽車周五（27日）照升2成，至10時11分，恒大汽車最新報6.41元，升23.7%，成交額達1.44億。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

相關文章﹕

【恒大盈警】恒大料上半年淨利潤跌29%至39% 恒大系全挫、恒大汽車插20%

【恒大3333】恒大總裁夏海鈞減持恒大物業及恒大汽車套現逾1億 恒大汽車跌逾8%、恒大物業跌4%

【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系 恒大證實正探討出售資產事宜 據指只會出售恒大汽車部分資產

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚