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【業績】鐵貨半年多賺15倍　受惠鐵礦石價格急增、未來研派息

股市 08:48 2021/08/27

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【業績】鐵貨半年多賺15倍　受惠鐵礦石價格急增、未來研派息

鐵貨 （01029） 上半年純利9827.1萬元（美元．下同），按年大升15.54倍，每股盈利1.39仙，不派息。期內，EBITDA升2.7倍至1.2億元；基本收益1億元，按年急增16.57倍，收益按年增長1.05倍至2.17億元，創歷來新高，主要受惠於強勁的鐵礦石價格環境。

上半年公司鐵精礦產銷量分別下跌6.1%及5.8%，但已實現售價上升118.3%至每乾公噸180.3美元。鐵貨指出，產量下跌主要因為採礦承包商問題，上半年平均生產率為84%產能，按年跌5個百分點；銷量下跌主要因為鐵路擠塞情況影響貨運，而擠塞情況於7月有所緩和。

鐵貨稱，含鐵量65%鐵礦石目前處於每噸160元至170元的水平，與2020年年度平均價格相比仍高出約30%，繼續確保公司錄得可觀經營利潤率。

鐵江現貨主席Peter Hambro在業績報告提到，上半年實現的溢利相當於公司現時近半市值；又稱派息一直是公司的優先考慮，有見目前漸入佳境，公司董事希望以股息作為長期股東的回報。目前正研究使鐵貨有能力派息的所需條件。

相關文章；【業績│油股】中石油半年扭虧純利530億元人幣、中期息0.1304元　油氣當量產量降1.7%

【業績│資源股】中煤能源半年純利增長2.38倍至85億元　自產商品煤售價升22%

編輯：吳敏芳

港股 鐵貨（01029）

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