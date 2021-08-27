中國政府近月推出了政策措施來解決更廣泛的社會經濟問題，以平衡財富與平等，不過連串的新政策令投資者對市場一度產生負面情緒，並將MSCI中國指數推至近期低位。投資者衡量了新公佈的政策後，將拋售擴大到科技以外的行業。

政府的監管變化和外來不利因素並不是新鮮事，因此即使這些措施可能會影響公司短期的利潤增長，我們預計長遠的增長潛力仍會繼續。參考早前於2011年與股市政策收緊和沽空有關的措施，以及2017年與美國醖釀貿易戰時，股市一度短暫回落，但隨後回升。因此我們認為近來公佈的政策不會影響長遠的投資前景。

最近 30%的市場調整幅度明顯大於 10%的盈利預測下調幅度，因此我們認為投資者已考慮大部分政策影響。由於這些政策影響的基礎並不廣泛，而是針對子行業和個別公司，我們預計股價將很快穩定下來。

政策方向是為世界上最大人口和第二大經濟體奠定堅實的基礎。隨著中國開始製造複雜的小工具和組件，並擴大服務行業，資本市場的支持將是必不可少。利用可信、堅實的國家政策框架來解決國家綜合利益將改善社會經濟結構，並形成新的增長點。估值接近合理水平。最近的拋售已導致市淨率和預測市盈率的估值更接近歷史平均水平，中國股票不再被高估。

中國邁向科技進步和更高自給率的方向沒有改變，受惠行業包括人工智能、大數據、工業機器人、集成芯片和晶片製造的發展。而我們對科技和新零售領域的行業龍頭，以及有能力派發具吸引力股息的保險和大型銀行保持建設性和選擇性的立場。