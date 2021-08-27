【ET財經早點1分鐘】儲局官員「放鷹」道指跌192點 恒指夜期跌14點 中石油加派中期息

聯儲局央行年會開幕，儲局主席鮑威爾今晚發表講話前，儲局官員率先放鷹，認為應縮減買債規模。加上阿富汗地緣局勢憂慮，道指跌192點，納指及標指跌0.6%。

夜期跌14點 騰訊ADR阿里美股偏軟

恒指夜期跌14點，騰訊 （00700） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股下跌，低本港收市價1%。小米 （01810） ADR表現較佳，高港股1%。

中石油賺530億 加派中期息

個股方面，中石油 （00857） 公布業績，半年錄得純利530億人民幣，中期息大增五成，每股派0.1304元人民幣。中石油董事長戴厚良預期，今年油價可介乎65至70美元。

電視廣播：下一步拓展串流直播電商

另外，電視廣播主席許濤表示，收購本地電商士多後，集團電商商品成交額立即由1億增至4億元，下一步將拓展串流直播電商，目標成為本港電商龍頭。

今年初回巢TVB擔任副總經理的曾志偉笑言，對自己工作滿意度只有50分，現時正努力探討內容新模式，仍需更多時間才能看到成效，並稱TVB強項是在合家歡市場，節目適合8個月至88歲，內容不走偏鋒，唔教壞細路。

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