【港股市況】A股回升恒指升近200點　汽車股造好、恒大汽車飈逾兩成（不斷更新）

美股全線下跌，三大指數終止連日升勢。全球聚焦聯儲局主席鮑威爾會否在Jackson Hole全球央行年會就「收水」作最新表態，儲局官員搶先放鷹，支持縮減買債，指通脹會傷害美國窮人，美滙指數升穿93關鍵阻力位。另一邊廂，人行公開市場本周淨投放1200億元，創2月初以來單星期新高。A股回升，恒指亦跌轉升，近200點。

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【10：35】內房股造好，潤地 （01109） 現升4.9%，最新報28.8元，暫為表現最佳藍籌；另外碧桂園 （02007） 現升2.4%，最新報8.53元；中國海外 （00688） 現升1.5%，報17.82元。

【10：26】汽車股造好，電動車股及傳統車股齊升，吉利汽車 （00175） 現升4.2%報26.2元；長汽 （02333） 升逾半成，報33.75元；東風 （00489） 派特別息，現升近一成，最新報7.78元，盤中高見7.84元。比亞迪 （01211） 現升3.3%、小鵬汽車 （09868） 現升0.5%、贛鋒鋰業 （01772） 也升逾1%。

【10：10】中國物流資產 （01589） 今早復牌，盤中跌幅擴大，曾跌12%，低見3.7元。

【09：53】藥明生物 （02269） 三連跌，現跌4%，最新報112.2元，跌穿10天線。

【09：48】東風 （00489） 半年純利86.29億元人民幣，按年升136.9%；每股盈利100.15分，派特別息0.4元，上年同期派中期息0.1元。東風現飈8%，最新報7.73元。

【09：42】恒大系反彈，恒大汽車 （00708） 現升13.7%報5.89元；恒大 （03333） 現升1.2%，最新報4.28元；恒大物業 （00708） 現升2.6%，最新報5.95元。

【恒大汽車】中策﹕合適時間或考慮出售恒大汽車部分或全部投資

【09：36】恒指下跌，但國指及科指上升。藍籌股申洲國際 （02313） 績後續跌，現跌4.6%，最新報154.7元；另外安踏 （02020） 現跌3.8%，最新報149元。

【09：29】中國物流資產 （01589） 今早復牌。該公司公布，公司主要股東、董事長李士發正洽商出售手持的公司26.38%股份，或者導致控制權變動及收購守則下的強制全面收購要約。該股今早低開半成。

外電此前報道，京東 （09618） 有意收購中國物流資產的控制權。

【京東9618】 中國物流資產停牌 京東傳接近達成收購其控股權（第二版）

【09：20】恒指低開78點，報25338點。

【08：57】美滙指數回升，兩名委員暗示聯儲局將加快縮減買債計劃，將美元推向關鍵阻力位。美元指數突破93水平，最新報93.13。

【08：54】日韓股市早段偏軟，日經平均指數現跌逾200點或0.9%，韓國KOSPI指數現跌0.5%。

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【07：35】港股ADR個別發展，滙豐 （00005） ADR折合港元計收報42元， 較本港收市低0.3%； 騰訊 （00700） ADR收報466.93元，低1%。

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【07：30】美股下跌，鮑威爾今晚在Jackson Hole全球央行年會上，可能就「收水」作最新表態。儲局官員搶先發聲支持縮減買債。另外，阿富汗局勢不穩，喀布爾機場外發生爆炸，造成至少13人死亡，外圍情緒謹慎。

美股全線下跌， 三大指數跌約0.6%. 納指及標普500指數由歷史高位回落， 終止5連升； 道指結束過去4日升勢。

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責任編輯：吳敏芳