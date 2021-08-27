【港股市況】儲局官員搶先放鷹美股全線跌 憂收水亞洲股市偏軟（不斷更新）

美股全線下跌，三大指數終止連日升勢。全球聚焦聯儲局主席鮑威爾會否在Jackson Hole全球央行年會就「收水」作最新表態，儲局官員搶先放鷹，支持縮減買債，指通脹會傷害美國窮人。南韓央行昨日率先加息，收水主題或困擾大市。美滙指數升穿93關鍵阻力位，避險情緒升溫，港股昨成交縮至一周低，投資者抱觀望態度。

【08：57】美滙指數回升，兩名委員暗示聯儲局將加快縮減買債計劃，將美元推向關鍵阻力位。美元指數突破93水平，最新報93.13。

【08：54】日韓股市早段偏軟，日經平均指數現跌逾200點或0.9%，韓國KOSPI指數現跌0.5%。

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【07：35】港股ADR個別發展，滙豐 （00005） ADR折合港元計收報42元， 較本港收市低0.3%； 騰訊 （00700） ADR收報466.93元，低1%。

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【07：30】美股下跌，鮑威爾今晚在Jackson Hole全球央行年會上，可能就「收水」作最新表態。儲局官員搶先發聲支持縮減買債。另外，阿富汗局勢不穩，喀布爾機場外發生爆炸，造成至少13人死亡，外圍情緒謹慎。

美股全線下跌， 三大指數跌約0.6%. 納指及標普500指數由歷史高位回落， 終止5連升； 道指結束過去4日升勢。

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責任編輯：吳敏芳