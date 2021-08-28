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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.6%　夜期升59點　北水走資逾34億（不斷更新）

股市 05:27 2021/08/28

分享：

市場終於等到鮑威爾的鴿派言論，環球股市急彈，夜期一度跟升逾百點，收市僅升59點，收報25425點。港股ADR未跟得上節奏，港股ADR指數跌47點，可能受到監管傳言的影響，中概股亦下跌。

即睇港股ADR收市：

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【中概股風暴】WSJ：內地擬禁掌大量敏感用戶數據的企業在美國上市 傳第四季實施

ADR 折算港元 較港收市價變幅 相當於恒指變幅
滙豐ADR 42.30 +0.7% +13
美團ADR 225 0.0% 0
騰訊ADR 459.16 -1.6% -26
阿里巴巴美股 155.24 -0.4% -9
小米ADR 25.00 +0.6% +5

北水連續第三日走資，今日錄得34.4億元淨流出，騰訊 （00700） 走資最多，有6.1億元淨沽盤，安踏 （02020） 續有4.3億元走資，金蝶國際 （00268） 及碧桂園服務 （06098） 分別有逾3億元淨流出。

北水資金流向：

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美股全線下跌，三大指數終止連日升勢。全球聚焦聯儲局主席鮑威爾會否在Jackson Hole全球央行年會就「收水」作最新表態，儲局官員搶先放鷹，支持縮減買債，美滙指數升穿93關鍵阻力位。另一邊廂，人行公開市場本周淨投放1200億元人幣，創2月初以來單星期新高。A股回升，恒指曾跌轉升近200點，但其後再轉跌。

圖看焦點股份

 

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即市走勢：

【03：00】夜期收市僅升59點，收報25425點

【22：55】夜期升109點

【22：29】夜期升113點

【18：14】恒指夜期升7點，報25373點，低水35點。

【17：00】恒指全周升2.25%；科指全周漲7.25%。

【16：10】恒指全日跌7點報25407點；科指跌0.2%，收報6322點；大市成交1289億元。內地正式裁定「996」違法，阿里巴巴 （09988） 跌3.9%，收155.9元；騰訊 （00700） 亦跌1.1%，最新報466.4元；平保 （02318） 升逾4%，午收64.5元；車股造好，東風 （00489） 收升14%，報8.12元；恒大汽車 （00708） 飈25%，收6.5元。眾安在線 （06060） 收升4.4%，報38元。

潤地 （01109） 全日升6.6%，為表現最佳藍籌，海底撈 （06682） 升4.6%，報28.6元。

【16：00】恒指U盤前跌19點報25396點。

【15：56】阿里影業 （01060） 急跌一成，最新報0.86元；另外稻草熊娛樂 （02125） 跌2.6%、貓眼娛樂 （01896） 破頂後倒跌，現跌0.6%，報10元，盤中高見10.48元。

【15：52】《華爾街日報》引述消息人士報道，內地將制定新監管規則，禁止持有大量敏感用戶數據的內地企業在美國上市，例如涉及互聯網、電信和教育等與政治或國家安全有關的行業。報道指，新規定將於今年第四季實施。港交所 （00388） 變動不大，現跌0.4%，最新報484.8元。

【15：45】京東系個別展，京東集團 （09618） 逆市升2.4%，最新報303.8元；京東物流 （02618） 逆市升5.4%，現報30.5元；京東健康 （06618） 現跌2.9%，最新報69.9元。

【15：39】平保 （02318） 升幅擴大，現升3.5%，最新報64.15元﹐成交額15.1億元。

【15：30】泡泡瑪特 （09992） 中期多賺1.5倍至3.59億人幣，不派中期息，股價跌逾半成，最新報 52.9元，成交額3.9億元。

【15：23】石藥 （01093） 昨日放榜，現跌4.7%，最新報9.56元，暫為第二表現差藍籌。

【15：10】科技股跌幅加劇，阿里巴巴 （09988） 現跌逾4%，報155.3元；騰訊 （00700） 跌1.2%。

【14：28】此前強勢的東岳集團 （00189） 回吐，現跌6%，最新報22.55元，成交額8.4億元。

【14：22】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾3%，最新報157元，成交額40億元。

【13：14】內地「996」工作制情況普遍，即朝9晚9，每周工作6天，包括不少科網巨企均有實行，引發超時工作爭議。中國最高人民法院和人人社部聯合發表相關案例，明確指出「996」違法。阿里巴巴 （09988） 現跌逾2.5%，最新報158.1元。另外，騰訊 （00700） 倒跌，現跌0.2%、美團 （03690） 升幅收窄至1%、小米 （01810） 現升1.4%。

【工時996】最高人民法院列案例　裁定「996」違法

【12：05】恒指半日升131點報25546點，科指升逾1%或66點，午收6403點，大市半日成交674億元。汽車股造好，東風 （00489） 升逾一成，午收7.84元；長汽 （02333） 午收34元，升6.1%。恒大系股價反彈，恒大汽車 （00708） 半日彈24%，午收6.44元；恒大 （03333） 半日升3%，午收4.36元；恒大物業 （06666） 升1.6%，午收5.89元。潤地 （01109） 半日升6.4%，午收29.2元，暫為表現最好藍籌。

【12：00】恒指中午升130點報25546點。

【11：49】海底撈 （06862） 現升3.5%，最新報28.3元，最新報28.3元，成交額1.2億元。

【11：33】申洲 （02313） 跌幅收窄，盤中曾跌挫半成，低見153.5元，最新報160.5元，僅跌1%。

【11：22】香港科技探索 （01137） 恢復派中期息，股價曾升逾一成高見10.22元，最新報9.76元，升6.6%，成交額3185萬元。

【11：02】平保 （02318） 績後造好，公司擬使用自有資金50億至100億元人民幣進行A股股份回購，該股現升逾2%，最新報63.25元。

【10：54】科技股反彈，騰訊 （00700） 現升1.3%﹐最新報478元；美團 （03690） 現2.8%，最新報233.2元；小米 （01810） 現升1.6%，最新報24.85元；快手 （01024） 傳正與NBA洽談戰略合作，現升2.8%，最新報72.35元。

【10：46】眾安 （06060） 績後股價造好，現升半成，最新報38.25元，成交額1.8億元。

【業績】眾安在線上半年純利按年增54%　不派中期息　早段升5%

【10：35】內房股造好，潤地 （01109） 現升4.9%，最新報28.8元，暫為表現最佳藍籌；另外碧桂園 （02007） 現升2.4%，最新報8.53元；中國海外 （00688） 現升1.5%，報17.82元。

【10：26】汽車股造好，電動車股及傳統車股齊升，吉利汽車  （00175） 現升4.2%報26.2元；長汽 （02333） 升逾半成，報33.75元；東風 （00489） 派特別息，現升近一成，最新報7.78元，盤中高見7.84元。比亞迪 （01211） 現升3.3%、小鵬汽車  （09868） 現升0.5%、贛鋒鋰業  （01772）  也升逾1%。

【10：10】中國物流資產 （01589） 今早復牌，盤中跌幅擴大，曾跌12%，低見3.7元。

【09：53】藥明生物 （02269） 三連跌，現跌4%，最新報112.2元，跌穿10天線。

【09：48】東風 （00489） 半年純利86.29億元人民幣，按年升136.9%；每股盈利100.15分，派特別息0.4元，上年同期派中期息0.1元。東風現飈8%，最新報7.73元。

【09：42】恒大系反彈，恒大汽車 （00708） 現升13.7%報5.89元；恒大 （03333） 現升1.2%，最新報4.28元；恒大物業 （00708） 現升2.6%，最新報5.95元。

【恒大汽車】中策﹕合適時間或考慮出售恒大汽車部分或全部投資

【09：36】恒指下跌，但國指及科指上升。藍籌股申洲國際 （02313） 績後續跌，現跌4.6%，最新報154.7元；另外安踏 （02020） 現跌3.8%，最新報149元。

【09：29】中國物流資產 （01589） 今早復牌。該公司公布，公司主要股東、董事長李士發正洽商出售手持的公司26.38%股份，或者導致控制權變動及收購守則下的強制全面收購要約。該股今早低開半成。

外電此前報道，京東 （09618） 有意收購中國物流資產的控制權。

【京東9618】 中國物流資產停牌 京東傳接近達成收購其控股權（第二版）

【09：20】恒指低開78點，報25338點。

【08：57】美滙指數回升，兩名委員暗示聯儲局將加快縮減買債計劃，將美元推向關鍵阻力位。美元指數突破93水平，最新報93.13。

【08：54】日韓股市早段偏軟，日經平均指數現跌逾200點或0.9%，韓國KOSPI指數現跌0.5%。

橋水聯席首席投資官：儲局減碼速度會比預期更快

【恒大3333】據報中央要求以「市場化」方式處理恒大債務　廣東省政府考慮成立恒大集團債權人委員會

【業績│內險股】平保新業務價值跌近12%、中期息增一成 宣布回購最多100億人幣A股

【業績｜電動車】小鵬汽車次季蝕近12億人幣　造車毛利率按季升0.9百分點

【07：35】港股ADR個別發展，滙豐 （00005） ADR折合港元計收報42元， 較本港收市低0.3%； 騰訊 （00700） ADR收報466.93元，低1%。

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【07：30】美股下跌，鮑威爾今晚在Jackson Hole全球央行年會上，可能就「收水」作最新表態。儲局官員搶先發聲支持縮減買債。另外，阿富汗局勢不穩，喀布爾機場外發生爆炸，造成至少13人死亡，外圍情緒謹慎。

美股全線下跌， 三大指數跌約0.6%. 納指及標普500指數由歷史高位回落， 終止5連升； 道指結束過去4日升勢。

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯：吳敏芳

港股 傳統經濟股 新經濟股 港股ADR ADR 美股 標準普爾500指數 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數

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