Brean Capital：聯儲局或將已取得的經濟成果輸給通脹

▲ Brean Capital表示，聯儲局或將已取得的經濟成果輸給通脹。（法新社資料圖片）

根據Brean Capital首席經濟顧問John Ryding，美聯儲局進一步拖延公布購債減碼，只會增加美國經濟擴張的風險。

Ryding表示：「美聯儲必須加息時將會加息，開始減碼的時間愈晚，削減購債的速度就要愈快，對市場的破壞性就愈大。」

就在聯儲局一年一度的全球央行年會之前，聖路易斯聯邦儲備銀行行長Jim Bullard暗示，聯儲局應該開始減少購買。這些言論說明聯儲局內部的分歧，且愈來愈多的地區聯儲行長認為2022年可能要加息。「我認為主席鮑威爾必須決定他想站在哪一邊。」Ryding說。

Brean Capital首席經濟顧問John Ryding認為聯儲局存在分歧，並表示儲局應該很快開始減碼。

投資者將關注聯儲局主席鮑威爾周五的講話，尋找有關政策官員何時放慢刺激的線索。而且，即使冠狀病毒變種的蔓延帶來新的風險，Ryding認為延遲減碼的責任比新冠疫情更大，失業救濟申請數據並不顯示 Delta變種毒株肆虐對經濟造成實質性影響。

「如果你在管理風險，那麽更大的風險是在通脹面前輸掉你所取得的增長，而不是 Delta變種毒株損害經濟的風險。」他說。「我們有一個非常有效的政策工具來對抗Delta變種病毒，那就是疫苗。」

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編輯：李勝君

