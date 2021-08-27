【美國縮表】貝萊德：美股創新高屬合理　聯儲局收緊政策為時已晚

▲ 貝萊德表示美股創新高是合理的，聯儲局收緊政策為時已晚，應努力加快加息的步伐。

美股連日創新高，貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder周四表示，美國企業的強勁收益和現金流，令美股應該能夠繼續徘徊於創紀錄的高位。Rieder表示，美股在經歷了過去一年半的戲劇性上漲之後，並不擔心股市的水平。

「實際上，我認為股市根本不高。我的意思是，看看一些企業，自由現金流收益率非常高。」

Jackson Hole各人發言，不斷更新【下一頁】

Rieder指出，零售商強勁的財報和科技企業的利潤率證明，即使美股創下歷史新高，許多股票的回報率仍具吸引力。他表示，有些股票價格確實太高了，但不是整個市場。Rieder補充說：「這並不是說，如果聯儲局採取鷹派立場，我們就不能重新定價，但市場會馬上回升。」

貝萊德建議聯儲局加快加息步伐

Rieder表示，對於被高估資產，真正需要關注的領域是固定收益部門，特別是質量較低的債務。

聯儲局主席鮑威爾將於周五在Jackson Hole上發表講話。市場密切關注其是否會透露聯儲局何時開始削減資產購買規劃。Rieder表示，他認為聯儲局收緊貨幣政策為時已晚，當局反而應該加快加息的步伐。

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編輯：李勝君