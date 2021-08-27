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【京東9618】 京東傳接近落實收購 中國物流資產控股權

股樓投資 15:56 2021/08/27

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外電透消息指，內地網購平台營運商京東集團（09618）正在就收購內地大型物流設施營運商中國物流資產（01589）的控股權進行深入洽談。知情人士稱，京東接近就從大股東即中國物流資產的董事長李士發和RRJ Capital收購該公司的股權達成協議。美國銀行在為京東提供收購洽談諮詢服務，而賣方
則由瑞銀提供建議。中國物流資產則公布，接獲李士發知會，正與潛在買方就可能買賣全部已發行股份約26.38％進行討論，並已於今日復牌。截至3時半，京東上升2%報302.4元，中國物流資產則跌5.4%報3.99元。

【恒大危機】恒大發盈警料中期盈利最多倒退39% 傳本港總部已易手越秀地產   詳情請看【下一頁

中國物流資產投資者之一的RRJ Capital在投資該公司6年多後，希望尋求變現。知情人士此前表示，RRJ Capital和中國物流資產的董事長李士發準備出售該公司逾50％股權，尋求估值約20億美元。年初市場曾傳出，除了京東，ESR(01821)、美團(03690)及黑石都對中國物流資產股權有競購興趣。

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 港股

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