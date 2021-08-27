福布斯擬SPAC形式 最快年底在紐交所上市融資31億

▲ 福布斯宣布與SPAC合併，最快年底在紐交所上市。

據外電報道，歷史悠久的美國商業新聞和信息出版商福布斯傳媒（Forbes Global Media Holdings）宣布，計劃通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式，擬最快年底在紐交所上市，融資約4億美元（約31.2億港元）。

福布斯稱，將與Magnum Opus公司合併。扣除稅務優惠後，這筆交易為公司價值約6.3億美元（企業價值），預計於今年第四季度末或明年第一季度初完成。

交易完成後，福布斯將在紐約證券交易所交易，股票代碼為「FRBS」。公司現有的管理團隊將留任，包括CEO邁克‧費德勒（Mike Federle）。福布斯稱，合併後的新公司將在稍後宣布新的董事會成員。

福布斯表示，此舉將進一步利用其成功的數字化轉型，利用技術和數據驅動的洞察力，創造更多深度參與的受眾，以及相關的高質量和經常性收入流。

在過去一年，SPAC交易已成為愈來愈受歡迎的上市途徑，包括BuzzFeed、Bustle Digital Group、Vox Media和InnoMedia在內的幾家數字出版商，均已就通過SPAC上市進行磋商。

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編輯：李勝君



