  • 29°C
香港時間 : 2021827日 (五) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福布斯擬SPAC形式 最快年底在紐交所上市融資31億

股市 00:48 2021/08/27

分享：

福布斯宣布與SPAC合併，最快年底在紐交所上市。

據外電報道，歷史悠久的美國商業新聞和信息出版商福布斯傳媒（Forbes Global Media Holdings）宣布，計劃通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式，擬最快年底在紐交所上市，融資約4億美元（約31.2億港元）。

福布斯稱，將與Magnum Opus公司合併。扣除稅務優惠後，這筆交易為公司價值約6.3億美元（企業價值），預計於今年第四季度末或明年第一季度初完成。

交易完成後，福布斯將在紐約證券交易所交易，股票代碼為「FRBS」。公司現有的管理團隊將留任，包括CEO邁克‧費德勒（Mike Federle）。福布斯稱，合併後的新公司將在稍後宣布新的董事會成員。

福布斯表示，此舉將進一步利用其成功的數字化轉型，利用技術和數據驅動的洞察力，創造更多深度參與的受眾，以及相關的高質量和經常性收入流。

在過去一年，SPAC交易已成為愈來愈受歡迎的上市途徑，包括BuzzFeed、Bustle Digital Group、Vox Media和InnoMedia在內的幾家數字出版商，均已就通過SPAC上市進行磋商。

【美股分析】新債王警告：「派對」結束後　美國經濟增長將急劇下降

【大行點睇】疫情後投資者孖展首次回落　美銀：美股現不利訊號

編輯：李勝君

 


 

美股 收購 特殊目的收購公司（SPAC） 集資 合併

上一篇文章

橋水聯席首席投資官：儲局減碼速度會比預期更快

下一篇文章

【美股市況】儲局官員放鷹+阿富汗局勢不穩　三大指數下瀉　績佳SaaS股受捧（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR回順　夜期升19點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR回順　夜期升19點　北水走資逾32億（不斷更新）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘