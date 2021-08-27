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【中國數據】中國公布7月規模以上工業利潤　高基數增速續放緩

股樓投資 11:06 2021/08/27

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中國國家統計局公布，7月規模以上工業企業實現利潤總額7,036.7億元（人民幣，下同），同比增長16.4%，比上月減少3.6個百分點，增速也是2020年11月以來最低。

【華潤啤酒 291】華潤啤酒計畫進軍中國白酒市場 產品組合將更多元化，請按【見下頁

無他，中國經濟自去年第二季開始走出疫情，並復工復產，由6月開始規模以上工業利潤回復至正增長，去年6至8月的工業利潤增速分別為11.5%、19.6%和19.1%，故在高基數的效應下，形成增速放緩的現象。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

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根據國家統計局的解讀，六成行業利潤同比錄得增長，超過七成行業盈利規模超過疫情前水平。7月份，在41個工業大類行業中，有25個行業實現利潤同比增長，或扭虧為盈，佔61%，其中，有18個行業利潤實現兩位數及以上增長。與2019年同期相比，有31個行業實現利潤增長，佔75.6%。
 

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記者：林衛

經濟 國家統計局 規模以上工業 中國

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