【券商點睇】中資電力股加大新能源投資 估值重估空間甚大

近期，中資電力股突然發威，單是華能國際（00902）8月內最高累升近六成，在淡市之中，堪稱異數。除了憧憬煤價進入下跌周期，市場也炒作這麼傳統煤電股有向新能源轉型的可能。

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目前中國電力結構仍以煤電為主，提高可再生能源發電佔比，從而進一步降低煤電發電的佔比，是電力部門實現能源減排的必經之路。天風證券預計，在「碳達峰」目標下，2020至2030年風電、光伏裝機容量的複合年增長率有望達到9%及15%；2020至2050年，風電、光伏累計裝機容量的複合年增長率分別為6%、9%。

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各大發電集團旗下公司已持續在新能源業務上發力。對標純新能源運營商，兼具火電和新能源裝機的公司估值仍存在較大提升空間。據純新能源商裝機規模及市值測算，華潤電力（00836）、華能國際、華電國際（01071）、大唐發電（00991）新能源業務部分的市值較公司當前市值分別高出231億元（人民幣，下同）、183億元、48億元、-17億元，市值修復空間達38.2%、

29%、14.6%、-3.4%。同時，考慮到以上公司持有較高比例的火電資產，可見其估值仍存在較大提升空間。

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記者：林衛