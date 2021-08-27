  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】中資電力股加大新能源投資 估值重估空間甚大

股樓投資 11:24 2021/08/27

分享：

近期，中資電力股突然發威，單是華能國際（00902）8月內最高累升近六成，在淡市之中，堪稱異數。除了憧憬煤價進入下跌周期，市場也炒作這麼傳統煤電股有向新能源轉型的可能。

【中國數據】中國公布7月規模以上工業利潤　高基數增速續放緩，請按【見下頁

目前中國電力結構仍以煤電為主，提高可再生能源發電佔比，從而進一步降低煤電發電的佔比，是電力部門實現能源減排的必經之路。天風證券預計，在「碳達峰」目標下，2020至2030年風電、光伏裝機容量的複合年增長率有望達到9%及15%；2020至2050年，風電、光伏累計裝機容量的複合年增長率分別為6%、9%。

【延伸閱讀】長和系：快將除淨派息 長和系6大高息股逐個捉，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

各大發電集團旗下公司已持續在新能源業務上發力。對標純新能源運營商，兼具火電和新能源裝機的公司估值仍存在較大提升空間。據純新能源商裝機規模及市值測算，華潤電力（00836）、華能國際、華電國際（01071）、大唐發電（00991）新能源業務部分的市值較公司當前市值分別高出231億元（人民幣，下同）、183億元、48億元、-17億元，市值修復空間達38.2%、
29%、14.6%、-3.4%。同時，考慮到以上公司持有較高比例的火電資產，可見其估值仍存在較大提升空間。

【同場加映】孫子市法：契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

華電國際電力（01071） 華能國際電力股份（00902） 港股 電力 中國 電力股 大唐發電（00991） 華潤電力（00836）

下一篇文章

【中國數據】中國公布7月規模以上工業利潤　高基數增速續放緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐