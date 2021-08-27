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【拼多多】拼多多單季轉虧為盈 社區團購補貼或減少

股樓投資 12:18 2021/08/27

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拼多多（PDD）第二季收入230.46億元（人民幣，下同），按年增89%；歸母淨利潤24.15億元，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤41.25億元，大超市場預期。平均月活躍用戶數（MAU）為7.39億，按年升30%；年度活躍買家數8.5億，上升24%。

【券商點睇】中資電力股加大新能源投資 估值重估空間甚大，請按【見下頁

天風證券提到，在社區團購上，公司表示核心關注點並非競爭，而是關注消費者的需求，例如關注消費者的需求是否得到了很好的滿足。該行認為，從整體看或意味着公司補貼力度相對放緩，而更重視供應鏈的建設。

【延伸閱讀】恒指季檢：光大證券看好15隻港股 9月將獲納入港股通，請按【見下頁

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在財報交流中，公司希望增強基礎設施和核心能力建設，更好的服務好現有客戶群體及擴張用戶基數，有信心維持現有盈利能力，天風證券預計，後續盈利能力或有進一步增強的空間；公司成立「百億農研專項」基金，以改善農業、幫助農村作為核心戰略，加大農業科技領域長期投入，推動科技普惠為目標，這會是公司的長期投入方向。

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記者：林衛

拼多多（美：PDD） Non－GAAP 中國概念股 美股

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