【開市9點半】聚焦鮑威爾今晚Jackson Hole發言　官員率先放鷹　平保新業務價值下跌近12%

（1）全球股市聚焦，聯儲局主席鮑威爾今晚10時將在Jackson Hole全球央行年會上發言，會否就「收水」作最新表態。儲局官員急不及待，搶先發聲支持縮減買債，指通脹會傷害美國窮人。此外，阿富汗局勢不穩，喀布爾機場外發生爆炸，也令外圍情緒謹慎。港股昨成交縮至一周低，投資者抱觀望態度。

即睇開市9點半重點：

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【儲局央行年會】鮑威爾發言前 三聯儲局官員搶先表態支持縮減買債（不斷更新）

【美國縮表】普徠仕：聯儲局主席鮑威爾周五Jackson Hole發言料不作具體承諾 9月才「提前通知」

（2）瑞銀財管發表報告，認為「沒有什麼時候比現在更難駕馭中國市場」。

【大行看法】瑞銀財管：科技龍頭短期利潤率承壓 未來留意5大風向球

（3）平保 （02318） 股價低處未算低，上半年新業務價值倒退11.7%，又對華夏幸福相關投資進行減值。好消息是，中期息派多一成，及回購A股。

【業績│內險股】平保新業務價值跌近12%、中期息增一成 宣布回購最多100億人幣A股

（4）恒大 （03333） 動向是股市風向標之一。

【恒大3333】據報中央要求以「市場化」方式處理恒大債務 廣東省政府考慮成立恒大集團債權人委員會

（5）申洲國際 （02313） 純利倒退，跌幅超過部分投行預期。

【業績︱藍籌股】申洲國際上半年少賺11.4% 中期息反增18%至1.06元、午後跌7%

（6）電視廣播 （00511） 副總經理曾志偉都有出席業績記者會。

【電視廣播TVB】TVB 主席許濤：目標成為本港電商龍頭 電視節目投入絕不手軟

（7）HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 半年收入按年增13.3%，但純利倒退。

【HKTVmall業績】香港科技探索半年少賺12%至9580萬元 首派中期息8港仙

（8）傳下月第3星期發布iPhone 13，壞消息是可能要加價。

【iPhone 13】蘋果傳計劃上調iPhone 13系列價格 台積電加價引致芯片成本上升

（9）Snowflake（美：SNOW）天價估值，但隔晚美股一樣爆升。

【巴菲特持股】Snowflake上季收入大增103% 預估本財年市銷率仍近80倍

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊