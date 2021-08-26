【業績│餐飲股】太興上半年純利按年升近3倍 中期息增加92%至2.5仙

▲ 太興上半年純利按年升近3倍。

太興 （06811） 公佈，上半年收入按年增加16.4%至15.33億元，純利錄得3344萬元，按年增長近3倍，毛利率增加1.3個百分點至71.8%。公司宣派中期股息每股2.5仙，按年增加92%。以太興今日收市價1.67元計算，股息率達5.3厘。

期內，太興港澳台市場合共貢獻收入11.8億元，按年增加3.7%；中國內地市場貢獻收入3.56億元，按年上升96%。

太興表示，香港社交距離政策及推廣疫苗接種等防疫措施有效控制疫情，因此對餐飲業實施的部分限制近月來得以放寬，儘管上半年消費氣氛有所改善，但食肆堂食尚未恢復到正常水平，故集團致力推展外賣及外送服務的銷售，上半年有關業務收入於餐廳營運總收益佔比約28%，抵銷堂食收入跌幅。

截至6月底，太興有223間餐廳，按年淨增10間。

旗艦品牌「太興」上半年收入為7.34億元，按年升6%，佔集團總收益的48%。「敏華冰廳」為第二大收入來源，上半年收入按年升63%至3.45億元。「亞參雞飯」上半年收入則上升8.7倍，錄得5742萬元。

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編輯：陳健婷