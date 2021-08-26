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【打疫苗有米收】領展推新冠疫苗即場接種服務 9月2日及23日樂富廣場舉行 完成後可獲金鳳香米

理財智慧 23:29 2021/08/26

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2019冠狀病毒病疫苗接種計劃展開至今，政府已為參與計劃人士接種約722萬劑疫苗。其中，約4,008,100人已接種第一劑疫苗，約3,219,100人已接種第二劑疫苗，不過整體接種率仍未算太理想，為鼓勵更多港人接程疫苗，各大企業除了舉辦疫苗大抽獎，也有企業舉行疫苗即場接種服務。

早前公布將展開疫苗即場接種服務的領展宣佈，與公務員事務局合作，於今年9月2日（周四）在樂富廣場B區UG2樓中庭提供疫苗接種外展服務，為市民免費接種復必泰疫苗。

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服務時間為上午10時至下午1時，以及下午2時至5時。市民可於當日在毋須預約下，領取「即日籌」接種復必泰疫苗。疫苗接種籌數目有限，派完即止。現場完成接種者可獲贈一公斤金鳳香米。

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是次外展接種服務分兩天進行，9 月2日提供接種第一劑復必泰疫苗，其後於9 月23日提供接種第二劑。

此外，領展於6月已宣布舉辦抽獎活動，邀請完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港市民參加。以上大抽獎將於9月1日起接受登記，10月24日截止，抽獎於10月27日進行。獎品總值超過200萬元，包括5,000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器共100份。


*如香米送完，將改送其他禮品

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記者：陳詠妍

經濟 疫苗 樂富 樂富廣場 Lok Fu Plaza 領展

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