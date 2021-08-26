【打疫苗有米收】領展推新冠疫苗即場接種服務 9月2日及23日樂富廣場舉行 完成後可獲金鳳香米

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃展開至今，政府已為參與計劃人士接種約722萬劑疫苗。其中，約4,008,100人已接種第一劑疫苗，約3,219,100人已接種第二劑疫苗，不過整體接種率仍未算太理想，為鼓勵更多港人接程疫苗，各大企業除了舉辦疫苗大抽獎，也有企業舉行疫苗即場接種服務。

早前公布將展開疫苗即場接種服務的領展宣佈，與公務員事務局合作，於今年9月2日（周四）在樂富廣場B區UG2樓中庭提供疫苗接種外展服務，為市民免費接種復必泰疫苗。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標，詳見【下一頁】

服務時間為上午10時至下午1時，以及下午2時至5時。市民可於當日在毋須預約下，領取「即日籌」接種復必泰疫苗。疫苗接種籌數目有限，派完即止。現場完成接種者可獲贈一公斤金鳳香米。

MIRROR稱霸廣告界 12子年初至今接拍逾百廣告 專家曾錦強：廣告現象史無前例 對業界卻存在重大打擊，詳見【下一頁】

是次外展接種服務分兩天進行，9 月2日提供接種第一劑復必泰疫苗，其後於9 月23日提供接種第二劑。

此外，領展於6月已宣布舉辦抽獎活動，邀請完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港市民參加。以上大抽獎將於9月1日起接受登記，10月24日截止，抽獎於10月27日進行。獎品總值超過200萬元，包括5,000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器共100份。



*如香米送完，將改送其他禮品

【職場熱話】30歲打工男供樓兼要俾家用 嘆「月入3萬買唔到車」 網民：買樓重要啲，詳見【下一頁】

同場加映：【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍