迪士尼義工到訪元朗動物庇護中心 協助照顧被遺棄或流浪犬隻

適逢8月26日是國際狗狗日，為宣揚「領養代替購買」的理念， 同時提醒市民要愛護所有狗隻，不論是狗隻體型的大細、品種或年齡。

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早前有超過20名來自香港迪士尼樂園度假區的義工到訪元朗數間動物庇護中心，包括阿棍屋動物暫託中心，協助照顧被遺棄或者流浪犬隻。義工當天負責清潔及餵飼等工作，協助打掃狗狗的生活空間，沖洗地板，更換籠底的報紙，清洗狗隻的水碗，又與狗隻外出散步，之後再幫牠們洗澡及準備晚餐。

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阿棍屋負責人謝婉儀表示，由於每年都有不少動物被遺棄，而中心不斷接收動物，現時容量已接近飽和，所以義工的幫助十分重要。她感謝一眾義工的努力並指，由於租金和營運成本高昂， 目前亦只有兩個全職員工，但每日都有很多例行工作需要處理，所以迪士尼義工的幫忙對動物庇護中心十分重要。她又坦言：「起初也擔心義工朋友會怕辛苦，由於天氣炎熱，環境限制也比較多，但在這四小時的相處，義工們一項接一項地完成各種各樣的工作，亦不覺疲累，可見他們對小動物的愛和關心。」

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責任編輯：羅浩濂