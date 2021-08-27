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【Jackson Hole】鮑威爾發言前　三聯儲局官員搶先表態支持縮減買債（不斷更新）

股市 09:55 2021/08/27

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聯儲局主席鮑威爾周五傍晚10時將在全球央行年會Jackson Hole上發言，市場關注鮑威爾會否在Jackson Hole上釋放更多「收水」訊號。不過，在鮑威爾發表講話前，有聯儲局官員率先發聲，支持聯儲局盡快啟動縮減買債的計劃。

【2：58】Brean Capital：聯儲局或將已取得的經濟成果輸給通脹

【1：24】貝萊德：美股創新高是合理 　儲局收緊政策為時已晚

【8月27日1：12】橋水聯席首席投資官：儲局減碼速度會比預期更快

【8月26日22：27】堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Esther George指，雖然Delta變種病毒對美國經濟前景和就業復甦構成風險，但不認為會如去年疫情一樣令經濟脫軌。她認為，聯儲局應該開始縮減資產購買的速度，並於年內開始，又指願意聆聽有關購債速度相關的條件、和何時結束等問題的辯論。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）指，經濟已學會適應疫情，並正在蓬勃發展，而通脹比預期要高，2022年通脹至少達2.5%，這會傷害美國窮人，稱聯儲局應開始縮減買債規模，直至2022年首季結束，並支持局方此後縮表。

達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）繼續支持聯儲局在下個月的會議上宣布縮減購債規模，理由是盡管Delta變異毒株導致新冠病例激增，但美國經濟依舊韌性十足。

卡普蘭表示將在9月會議之前的數周，繼續關注這個問題，但基於所有這些，他認為，到9月開會時，局方會滿意地宣布調整購債的計劃，並在10月或之後不久開始執行。卡普蘭今年在聯邦公開委員會沒有投票權。

相關文章：【美國縮表】普徠仕：聯儲局主席鮑威爾周五Jackson Hole發言料不作具體承諾　9月才「提前通知」

【美國縮表】景順趙耀庭：靜待聯儲局於Jackson Hole年會披露減買債詳情　市場料有輕微波動

編輯：區嘉俊

美股 經濟 縮表 鮑威爾 美國 美國聯儲局

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