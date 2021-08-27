【Jackson Hole】鮑威爾支持今年收水 並非加息訊號（不斷更新）

聯儲局主席鮑威爾周五傍晚10時將在全球央行年會Jackson Hole上發言，市場關注鮑威爾會否在Jackson Hole上釋放更多「收水」訊號。不過，在鮑威爾發表講話前，有聯儲局官員率先發聲，支持聯儲局盡快啟動縮減買債的計劃。

【22：43】錨定長期通脹預期在2%對充分就業以及價格穩定非常重要，目前各項指標水平與2%的通脹目標一致。

【22：33】目前我們尚未見到證據顯示工資增幅可能導致過度通貨膨脹。數據顯示工資增長速度與長期通脹目標一致。

【22：27】鮑威爾：在截至7月底的12個月，整體通脹和核心個人消費支出通脹分別為4.2%及3.6%，高出我們2%的長期通脹目標。當前的通脹有顧慮，但可能是暫時性的。我們會持續謹慎監察之後的數據。

【22：15】鮑威爾：就業市場取得進展，失業率已跌至5.4%，為疫情爆發以來的新低，但對比疫情前仍太高。Delta病毒構成短期風險，但就業前景向好。

【22：07】聯儲局主席鮑威爾表示，若果經濟發展如預期，今年開始縮減買債規模可能是適宜的。縮減買債規模並不直接發出關於何時開始加息的信號。

【21：51】聖路易斯儲行主席布拉德指，希望現時收水，2022年首季完成，若通脹緩和，2022年上半年將有判定，現時買債計劃並無多大價值，2022年核心PCE通脹或高企於2.5%之上，若價格無緩和，將會有壓力。

布拉德續指，更多跡像顯示，就業市場轉強，若今年GDP有6%增長，2022年有4%，就業市場將更改善。最令人憂慮是企業CEO將傳遞高價格。

【21：43】克利夫蘭儲行主席Mester指，9月才開始討論收水，以及今年內啟動收水仍適合，料2022年中完成。持續的供應中斷問題，會刺激通脹預期，但潛在的通脹並未持續上升，價格高企或較預期持續。

Mester指，目前先聚焦減買債，然後才是利率，樓市無泡沫，垃圾債市場的槓桿仍高，但政策並不需要作出反應，緊盯發展。5年通脹平均水平處2%之上。

【20：33】亞特蘭大聯儲行行長Raphael Bostic指，已非常接近滿足收水條件，在近期就業市場好轉下，支持減慢買債，希望儘快開始並快速收水。

【20：32】美聯儲Harker：反持儘早收水，第一次儲局加息似乎在2022年或2023年初，目前購買債券沒有多大幫助，Delta變種病毒構成經濟重大下行風險。

【2：58】Brean Capital：聯儲局或將已取得的經濟成果輸給通脹

【1：24】貝萊德：美股創新高是合理 儲局收緊政策為時已晚

【8月27日1：12】橋水聯席首席投資官：儲局減碼速度會比預期更快

【8月26日22：27】堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Esther George指，雖然Delta變種病毒對美國經濟前景和就業復甦構成風險，但不認為會如去年疫情一樣令經濟脫軌。她認為，聯儲局應該開始縮減資產購買的速度，並於年內開始，又指願意聆聽有關購債速度相關的條件、和何時結束等問題的辯論。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）指，經濟已學會適應疫情，並正在蓬勃發展，而通脹比預期要高，2022年通脹至少達2.5%，這會傷害美國窮人，稱聯儲局應開始縮減買債規模，直至2022年首季結束，並支持局方此後縮表。

達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）繼續支持聯儲局在下個月的會議上宣布縮減購債規模，理由是盡管Delta變異毒株導致新冠病例激增，但美國經濟依舊韌性十足。

卡普蘭表示將在9月會議之前的數周，繼續關注這個問題，但基於所有這些，他認為，到9月開會時，局方會滿意地宣布調整購債的計劃，並在10月或之後不久開始執行。卡普蘭今年在聯邦公開委員會沒有投票權。

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編輯：區嘉俊

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