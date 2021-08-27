【儲局央行年會】鮑威爾發言前　三聯儲局官員搶先表態支持縮減買債（不斷更新）

聯儲局主席鮑威爾周五傍晚10時將在全球央行年會上發言，市場關注他會否釋放更多「收水」訊號。不過，有聯儲局官員率先發聲，支持盡快啟動縮減買債。

【8月26日22：27】堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Esther George指，雖然Delta變種病毒對美國經濟前景和就業復甦構成風險，但不認為會如去年疫情一樣令經濟脫軌。她認為，聯儲局應該開始縮減資產購買的速度，並於年內開始，又指願意聆聽有關購債速度相關的條件、和何時結束等問題的辯論。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）指，經濟已學會適應疫情，並正在蓬勃發展，而通脹比預期要高，2022年通脹至少達2.5%，這會傷害美國窮人，稱聯儲局應開始縮減買債規模，直至2022年首季結束，並支持局方此後縮表。

達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）繼續支持聯儲局在下個月的會議上宣布縮減購債規模，理由是盡管Delta變異毒株導致新冠病例激增，但美國經濟依舊韌性十足。

卡普蘭表示將在9月會議之前的數周，繼續關注這個問題，但基於所有這些，他認為，到9月開會時，局方會滿意地宣布調整購債的計劃，並在10月或之後不久開始執行。卡普蘭今年在聯邦公開委員會沒有投票權。

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編輯：區嘉俊