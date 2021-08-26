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兩大原因樓換樓　意頭價買心水盤　丹拿花園1,338萬易手

股樓投資 22:26 2021/08/26

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換樓客各有需求，有人是為搬近家人，有人則為便於上班，而身為父母的買家，最大考量便是為了子女的未來。美聯江雲龍表示，北角丹拿花園有單位獲外區客承接，一對「廿四孝」父母為方便子女上學及三房間隔而斥資1,338萬元搬入屋苑。

江雲龍指，成交單位為丹拿花園為4座中層C室，實用面積約為734平方呎，屬三房連套房間格。有家長客原居於外區兩房戶，見丹拿花園鄰近子女學校，加上單位間隔合需要，故由兩房換三房，最終以意頭價1,338萬元成交，折合實用呎價約18,229元。

據了解，原業主於2005年9月以約405萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約933萬元，物業升值約230%。

延伸閱讀︰THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗　有多功能衣帽間扮靚【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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