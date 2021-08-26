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【美股焦點】三大指數個別發展  中概教育股繼續反彈 

股樓投資 22:16 2021/08/26

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美股三大指數周四（26日）開市個別發展，道瓊斯工業平均指數升38.32點或0.11%，報35,443.82點；標準普爾500指數跌3.15點或0.07%，報4,493.04點；納斯達克指數跌16.46點或0.11%，報15,025.4點。

美國商務部經濟分析局本周四修訂第2季國內生產總值（GDP），按年錄得增長6.6%，低於市場預期的6.7%。標準普爾500指數成份股當中，大型科技股略微回落，Facebook（FB）跌0.33%、微軟（MSFT）跌0.14%、Google母公司Alphabet（GOOG）跌0.11%。

北京在周三（25日）舉行教育雙減工作新聞發佈會，宣布將分批公布恢復線下學科類校外培訓機構名單，中概教育股承接昨日升勢，達內科技（TEDU）漲8.75%、尚德機構（STG）漲5.86%、新東方（EDU）漲4.68%。

同場加映：【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數？

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

美股 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數

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