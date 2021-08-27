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【ET開市直擊】鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧（附Time code）

股市 08:55 2021/08/27

分享：

港股上日低走，科技股反彈乏力，市場靜待聯儲局主席鮑威爾在央行年會的講話。另外，港股期結在即，後市會否現暗湧？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎今早9時於《ET開市直擊》為你分析。（立即點擊收看／收聽）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　盯緊儲局主席鮑威爾發言
01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
04：03 - 全球央行年會前　有何焦點要留意
06：52 - 若落實縮減買債　美股要調整幾多？
07：53 - 若美股真調整　最佳吸納位置在哪？
09：59 - 港股跟跌不跟升　尚有多少跌？
11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌　前景如何分析？
15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業　鋼鐵股可跟進？
17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？
21：06 - 港股開市前市況速報
22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）
23：49 - 美股台積電TSM加價　股價前景如何分析？
28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析
32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析
35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？
39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919） 、海豐國際 （01308）
42：29 -港股開市後市況速報
45：53 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

嘉賓簡介：

富昌證券環球投資策略副總裁，大學主修政治，剖析環球局勢，宏觀與微觀世界經濟脈動。主張環球資產部署，融合基本因素與技術分析，捕捉企業高增長期發展機遇。

＊＊＊＊＊＊＊

重溫上日《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽
01：09 - 美股連日破頂　台積電加價股價升
02：08 - 道指期貨偏軟　亞股個別發展
02：47 - 港股上日先升後回＋北水盤路
03：41 - 港股反彈已完結？沈慶洪：二萬六阻力頗大
05：30 - 股票分析：小米  （01810）  業績分析＋小米股價跟進
09：42 - 股票分析：快手  （01024）  業績分析＋快手股價跟進
12：44 - 股票分析：光伏股造好　資金回流有炒作？
13：47 - 股票分析：信義光能  （00968）  股價前景分析
15：22 - 股票分析：阿里巴巴  （09988）  股價前景分析
16：57 - 股票分析：中遠海控  （01919）  股價前景分析
18：47 - 股票分析：中集安瑞科  （03899）  股價前景分析
20：19 - 股票分析：明源雲  （00909）  股價前景分析
21：59 - 股票分析：微盟  （02013）  股價前景分析
22：51 - 港股開市前市況速報
25：26 - ET個股推介－信義光能  （00968）  
26：35 - 股票分析：華潤電力  （00836）  股價前景分析
28：00 - 股票分析：大唐發電  （00991）  vs大唐新能源  （01798）  股價前景分析
29：36 - 股票分析：東岳  （00189）  股價前景分析
31：05 - 股票分析：騰訊  （00700）  股價前景分析
32：26 - 股票分析：華潤置地  （01109）  股價前景分析
33：43-  股票分析：藥明生物  （02269）  股價前景分析
35：20-  股票分析：京東健康  （06618）  股價前景分析
36：57-  股票分析：莎莎  （00178）  股價前景分析
38：22-  股票分析：普拉達  （01913）  股價前景分析
39：50 - 港股開市後市況速報
42：41 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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