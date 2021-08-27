【ET開市直擊】鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧（歡迎留言問股）

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【港股市況】儲局官員搶先放鷹美股全線跌 投資者態度審慎（不斷更新）
港股上日低走，科技股反彈乏力，市場靜待聯儲局主席鮑威爾在央行年會的講話。另外，港股期結在即，後市會否現暗湧？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎今早9時於《ET開市直擊》為你分析。
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嘉賓簡介：
富昌證券環球投資策略副總裁，大學主修政治，剖析環球局勢，宏觀與微觀世界經濟脈動。主張環球資產部署，融合基本因素與技術分析，捕捉企業高增長期發展機遇。
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重溫上日《ET開市直擊》
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欄名 : ET開市直擊