港股上日低走，科技股反彈乏力，市場靜待聯儲局主席鮑威爾在央行年會的講話。另外，港股期結在即，後市會否現暗湧？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

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▲ 【ET開市直擊】鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧（歡迎留言問股）

嘉賓簡介：

富昌證券環球投資策略副總裁，大學主修政治，剖析環球局勢，宏觀與微觀世界經濟脈動。主張環球資產部署，融合基本因素與技術分析，捕捉企業高增長期發展機遇。

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重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股連日破頂 台積電加價股價升

02：08 - 道指期貨偏軟 亞股個別發展

02：47 - 港股上日先升後回＋北水盤路

03：41 - 港股反彈已完結？沈慶洪：二萬六阻力頗大

05：30 - 股票分析：小米 （01810） 業績分析＋小米股價跟進

09：42 - 股票分析：快手 （01024） 業績分析＋快手股價跟進

12：44 - 股票分析：光伏股造好 資金回流有炒作？

13：47 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景分析

15：22 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析

16：57 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景分析

18：47 - 股票分析：中集安瑞科 （03899） 股價前景分析

20：19 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景分析

21：59 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景分析

22：51 - 港股開市前市況速報

25：26 - ET個股推介－信義光能 （00968）

26：35 - 股票分析：華潤電力 （00836） 股價前景分析

28：00 - 股票分析：大唐發電 （00991） vs大唐新能源 （01798） 股價前景分析

29：36 - 股票分析：東岳 （00189） 股價前景分析

31：05 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景分析

32：26 - 股票分析：華潤置地 （01109） 股價前景分析

33：43- 股票分析：藥明生物 （02269） 股價前景分析

35：20- 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景分析

36：57- 股票分析：莎莎 （00178） 股價前景分析

38：22- 股票分析：普拉達 （01913） 股價前景分析

39：50 - 港股開市後市況速報

42：41 - 財經日誌提提你