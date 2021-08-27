  • 27°C
香港時間 : 2021827日 (五) 07:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/27

分享：

港股上日低走，科技股反彈乏力，市場靜待聯儲局主席鮑威爾在央行年會的講話。另外，港股期結在即，後市會否現暗湧？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819）留言提問。

登入HKET「財經台」

【ET開市直擊】鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧（歡迎留言問股）

嘉賓簡介：

富昌證券環球投資策略副總裁，大學主修政治，剖析環球局勢，宏觀與微觀世界經濟脈動。主張環球資產部署，融合基本因素與技術分析，捕捉企業高增長期發展機遇。

***

重溫上日《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽
01：09 - 美股連日破頂　台積電加價股價升
02：08 - 道指期貨偏軟　亞股個別發展
02：47 - 港股上日先升後回＋北水盤路
03：41 - 港股反彈已完結？沈慶洪：二萬六阻力頗大
05：30 - 股票分析：小米  （01810）  業績分析＋小米股價跟進
09：42 - 股票分析：快手  （01024）  業績分析＋快手股價跟進
12：44 - 股票分析：光伏股造好　資金回流有炒作？
13：47 - 股票分析：信義光能  （00968）  股價前景分析
15：22 - 股票分析：阿里巴巴  （09988）  股價前景分析
16：57 - 股票分析：中遠海控  （01919）  股價前景分析
18：47 - 股票分析：中集安瑞科  （03899）  股價前景分析
20：19 - 股票分析：明源雲  （00909）  股價前景分析
21：59 - 股票分析：微盟  （02013）  股價前景分析
22：51 - 港股開市前市況速報
25：26 - ET個股推介－信義光能  （00968）  
26：35 - 股票分析：華潤電力  （00836）  股價前景分析
28：00 - 股票分析：大唐發電  （00991）  vs大唐新能源  （01798）  股價前景分析
29：36 - 股票分析：東岳  （00189）  股價前景分析
31：05 - 股票分析：騰訊  （00700）  股價前景分析
32：26 - 股票分析：華潤置地  （01109）  股價前景分析
33：43-  股票分析：藥明生物  （02269）  股價前景分析
35：20-  股票分析：京東健康  （06618）  股價前景分析
36：57-  股票分析：莎莎  （00178）  股價前景分析
38：22-  股票分析：普拉達  （01913）  股價前景分析
39：50 - 港股開市後市況速報
42：41 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】小米業績有冇驚喜 快手反彈一瞬即逝？（附Time code）
2021/08/26
【ET開市直擊】小米業績有冇驚喜 快手反彈一瞬即逝？（附Time code）
【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光（附Time code）
2021/08/25
【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光（附Time code）
【ET開市直擊】芯片股發威 阿里美股反彈可持續？（附Time code）
2021/08/24
【ET開市直擊】芯片股發威 阿里美股反彈可持續？（附Time code）
【ET開市直擊】恒指失守二萬五 成分股季檢有冇驚喜？（附Time code）
2021/08/23
【ET開市直擊】恒指失守二萬五 成分股季檢有冇驚喜？（附Time code）
【ET開市直擊】跌市勿慌亂 恒指季檢尋寶吼位出擊（附Time code）
2021/08/20
【ET開市直擊】跌市勿慌亂 恒指季檢尋寶吼位出擊（附Time code）
港股 經濟 股票 美國聯儲局 美股 道瓊斯工業平均指數 鮑威爾

上一篇文章

【港股市況】儲局官員搶先放鷹美股全線跌 投資者態度審慎（不斷更新）

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】儲局官員「放鷹」道指跌192點 恒指夜期跌14點 中石油加派中期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公