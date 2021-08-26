【業績│電訊設備股】京信通信上半年盈轉虧蝕8936萬 不派中期息

▲ 京信通信表示，上半年全球範圍的5G建設有一定程度延誤。

京信通信 （02342） 上半年由盈轉虧，錄得虧損8936萬元，收入則按年增長8%至24.2億元。公司不派中期息，去年同期則派發每股普通股0.7仙。京信通信今日收報1.71元，跌1.7%。

京信通信指，受新冠疫情的持續影響，上半年全球範圍的5G建設有一定程度的延緩。但於下半年，隨著國家新基建戰略的持續推進，中國國內各大電信運營商於5月份後相繼發佈5G網絡基建相關招標公告，驅動5G的建設繼續保持向前邁進。

期內，京信通信毛利率按年下降4.3個百分點至28.2%，主要由於全球大宗商品價格持續上漲令成本上升，同時疫情導致運營成本有所增加。

同時，上半年京信通信研發費用按年增加47%至2.57億元，佔集團收入的比重由去年同期的7.8%上升至10.6%。毛利減少及研發成本增加，導致公司上半年錄得虧損。

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編輯：陳健婷