【鄭若驊丈夫】安樂工程半年賺1.13億　增派中期息至4.02仙　料鄭若驊夫婦收逾3572萬元中期息

▲ 【業績建築股】安樂工程半年賺1.13億 增派中期息至4.02仙 料鄭若驊夫婦收逾3572萬元中期息

律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 公布上半年業績，期內收入約23.34億元，按年跌4.4%；純利約1.13億元，按年升5.2%；每股賺0.08元，中期息每股0.0402元，按年加5.2%。今日安樂工程績前收報1.96元，無升跌，按收市價計，周息率約5.6厘。

據去年年報披露，潘樂陶持有約8.89億股安樂工程計，估計他今次將獲派中期息約3572.4萬元，較去年同期多收177.7萬元。

業務分部方面，屋宇裝備工程業務收益約14.17億元，按年升4.9%；環境工程約5.11億元，按年升2.5%至：資訊、通訊及屋宇科技收入約2.26億元，按年減少6.2%；升降機及自動梯收入跌48.8%。

安樂工程稱，集團將繼續加強營運及維修服務的實力，以及繼續投資創新建築技術研發包括物聯網、人工智能、大數據分析等，提高項目質素及營運效率。安樂工程又提到，未來會繼續提高區內及海外的市場佔有率，隨著公司與TEI建立的夥伴關係以及英國的業務初見成效，集團將積極探索歐洲、大洋洲及大灣區的更多商機，以鞏固市場領導地位並加 快增長步伐。

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