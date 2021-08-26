【業績│地產股】鷹君半年核心溢利大增5倍息0.33元　以潘蘇通2016年初始成本價購何文田站項目發展權

▲ 鷹君本港三家酒店（朗廷酒店、康德思酒店及逸東酒店）的入住率介乎20.6%至35.9%

鷹君 （00041） 上半年核心溢利增長5倍至5.35億元，主要由於旗下豪宅發展項目「朗濤」已交付買家的75個單位的溢利入賬；核心業務收益增長53.9%至25.64億元，按法定會計準則，應佔虧損收窄至7.84億元。鷹君中期息維持0.33元。

鷹君披露，2月從高銀金融 （00530） 主席潘蘇通手上收購何文田站豪宅項目發展權，收購價為潘蘇通2016年的初始成本價，預期該項目將於2023年開始預售，並於2024年底竣工。

長實早前曾控潘蘇通何文田站上蓋交易【下一頁】

鷹君指，集團承擔所有項目成本，包括未付的土地溢價及已提取的貸款，預期集團從何文田項目獲得的回報包括（i）發展溢利的分成；（ii）項目管理及其他專業費用；及（iii）財務費用（包括本集團為該項目投放所有資本的固定利息）。

本港三家酒店入住率介乎20.6%至35.9%

旗下大部分海外酒店於上半年繼續受到持續的旅遊限制以及強制檢疫措施所帶來的負面影響。然而，於實施嚴格的成本控制和適當地縮減酒店經營規模後，加上內地的酒店出現良好復甦，酒店分部上半年的稅息折舊前虧損收窄至2.71億元。

鷹君本港三家酒店（朗廷酒店、康德思酒店及逸東酒店）的入住率介乎20.6%至35.9%，較去年同期改善，但平均房租卻不及去年上半年。

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